Calciomercato. Infortunio allo zigomo per Boschi, il Vado cerca un nuovo portiere

Non è un periodo facile a livello di infortuni per il Vado.
I lungodegenti Vita e Bussaglia restano ai box con i loro problemi di lungo corso, mentre poche settimane fa ha dovuto salutare la truppa Syll per il grave infortunio al ginocchio.
La società rossoblu dovrà però tornare presto sul mercato per implementare il proprio parco portieri, dopo la frattura allo zigomo occorsa ad Andrea Boschi.
Un nuovo estremo difensore under potrebbe quindi presto arricchire la rosa a disposizione di mister Sesia, a meno che lo sguardo non venga rivolto ai numeri uno della Juniores Nazionale