Calciomercato, Pietra Ligure. Vernice pronto al rientro, risoluzione consensuale con Balducci

E' arrivata al termine la breve ma fruttuosa esperienza di Pietro Balducci tra le fila del Pietra Ligure

Francesco Vernice ha ormai concluso il proprio percorso di recupero post infortunio ed è pronto a ricomporre il tandem insieme a Mattia Duberti.

Di comune accordo il portiere classe 2003 e la società biancoceleste hanno deciso di salutarsi, dando così all'estremo difensore la possibilità di trovare una nuova sistemazione.



"L’A.S.D. Pietra Ligure 1956 comunica di aver raggiunto l’accordo per la rescissione consensuale del rapporto con il calciatore Pietro Balducci, classe 2003.

La Società desidera ringraziare Pietro per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati nel corso della sua permanenza in biancoceleste, durante la quale ha collezionato 13 presenze da titolare nel campionato di Eccellenza in corso e ha festeggiato la vittoria della Coppa Italia regionale.

A Pietro vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva e personale".