Calcio, Millesimo. VIllar accusa dopo il pari col Busalla: "Non è stato calcio ma lotta libera, la terna non ci ha tutelati"

L'atteggiamento in campo del Busalla è stato motivo di discussione da parte di numerosi addetti ai lavori da inizio campionato.

L'ultimo in ordine temporale è stato mister Maisano sui canali di Settimanasport (qui il Video)

Dopo la partita pareggiata nel pomeriggio odierno, Ricardo Villar ha utilizzato al riguardo parole davvero incisive. Il centrocampista del Millesimo ha infatti pubblicato sul proprio profilo social le foto con il volto contuso al termine della gara, accompagnate da parole che non lasciano spazio a interpretazioni.

"Oggi non abbiamo giocato a calcio, è stato un altro sport, pugilato, lotta libera, ecc ecc. permesso da una terna arbitrale incapace di gestire una partita, che davanti agli occhi, tra pestone, gomitata, tacchettata (stando per terra come quella su di me), ha lasciato fare al Busalla quello che hanno voluto, tranne che giocare a calcio".

Il giocatore giallorosso ha criticato apertamente la direzione di gara.

"Ammonizioni ai nostri giocatori incluso me solo per far stare tranquilli i loro "giocatori" pericolosi. Un corso di coraggio e gestione sarebbe opportuno, ci giochiamo il primo posto in classifica, ma a loro va sempre bene il pareggio così possono andare a casa tranquilli. Peccato, forza Millesimo non mollare mai".