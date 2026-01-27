Calcio. Il Finale ingrana la seconda, Alessi si gode un attacco rinato: "Da Polito risposta che volevo. Vittori? E' positivo e ha fame"

Torna da Albenga con tre punti pesantissimi e la sensazione di aver imboccato la strada giusta il Finale di mister Diego Alessi, dopo il 3-1 rifilato al Pontelungo.

Un successo che vale la seconda vittoria consecutiva e consente ai giallorossoblù di continuare la risalita in classifica, staccandosi dai play out e dando continuità a un momento positivo della stagione.

Una prestazione convincente, soprattutto per atteggiamento e gestione dei momenti chiave del match, che ha soddisfatto mister Diego Alessi. Il tecnico aveva chiesto continuità e risposte concrete, e la squadra ha saputo offrirle: «Avevo chiesto continuità ai ragazzi, adesso bisogna darla perché il lavoro deve ripagare. Il gruppo ha qualità ed è giovane, dobbiamo sempre esprimerci come oggi», ha commentato a fine gara ai microfoni della società.

Tra i segnali più incoraggianti c’è la crescita dei singoli all’interno di un collettivo che appare sempre più solido. Emblematica la prova di Gabriele Canonica, protagonista nonostante l’episodio sfortunato sul gol subito. «Gabriele ha avuto un infortunio sul gol preso, ma è un 2007 ed ha ripreso con personalità, continuando senza paura e con i nostri principi: sono contento di lui», ha sottolineato Alessi, rimarcando la maturità mostrata dal giovane.

L’allenatore ha poi allargato lo sguardo all’intero gruppo, con un plauso particolare al reparto offensivo e alla compattezza della squadra. Youri continua a essere un punto di riferimento non solo in campo ma anche nello spogliatoio: «Ci sta dando tanto, è solare, positivo ed ha fame di vincere, un aspetto che sta attaccando anche agli altri». Segnali importanti anche da Polito, chiamato a una reazione dopo le critiche della scorsa settimana: «Avevo tirato le orecchie a Polito per non essere stato incisivo, oggi è stato un grande Poli».

Positiva infine la prova del pacchetto arretrato: «Molto contento anche della difesa, i tre dietro hanno dato solidità».