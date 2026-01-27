 / Calcio

Calcio | 27 gennaio 2026, 16:50

Calcio, Vado sempre più in corsa promozione. Bondioli guarda davanti: "La pressione del Ligorna stimolante, ma guardiamo solo a noi"

Calcio, Vado sempre più in corsa promozione. Bondioli guarda davanti: &quot;La pressione del Ligorna stimolante, ma guardiamo solo a noi&quot;

Ha un peso specifico decisamente impattante per mantenere la vetta della classifica del girone A di Serie D, il successo maturato dal Vado nel derby savonese col Celle Varazze.

Tre punti sofferti che confermano la maturità dei rossoblù, conquistati con pazienza e applicazione, e dentro ai quali c'è la solita prova di carattere della retroguardia e di Andrea Bondioli.

Proprio il difensore al termine della sfida con le Civette ha sottolineato questo aspetto, sintomo di una mentalità chiara per lo spogliatoio di mister Sesia. Vivere la sfida a distanza col Ligorna punto su punto, uno stimolo piacevole e non un peso snervante concentrandosi anzitutto sul proprio cammino.

Paolo Garassino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium