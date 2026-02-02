Calcio. Il Savona rialza la testa con il Little Club James, ma è gelo con i tifosi

Non è stata una giornata serena pienamente serena al Chittolina, nonostante il Savona sia riuscito a battere nettamente il Little Club James.

La squadra di mister Sarpero ha superato agevolmente i rossoblu di Rossetti, tornando al successo dopo i pareggi contro Sampierdarenese e Masone, ma a far notizia è stata la contestazione dei tifosi.

L’avvio è equilibrato e piuttosto spezzettato, con il Savona che fatica a trovare sbocchi offensivi contro un Little Club compatto e aggressivo. La svolta arriva al 27′, quando Calcagno crossa dalla destra e Silvestri svetta di testa firmando l’1-0, primo gol in maglia biancoblù.

Dopo il vantaggio il Savona (che ha dovuto incassare in poche ore gli infortuni alla spalla di Covelli e Gaggero) prende fiducia e cresce nettamente: sfiora il raddoppio in più occasioni e lo trova nel recupero del primo tempo con Sassari, pronto a ribadire in rete dopo una respinta del portiere su colpo di testa di Nelli. Si va così al riposo sul 2-0, con la sensazione di una partita ormai indirizzata.

In avvio di ripresa il Little Club prova a reagire, ma è ancora Silvestri a colpire: al 49′ sfrutta un errore difensivo e realizza il 3-0.

Tre reti arrivate però nel silenzio generale, con la tifoseria organizzata biancoblu pronta a cantare solo negli ultimi scampoli di partita.

Durante la gara sono stati esposti anche striscioni particolarmente critici nei confronti della squadra (tra i più salaci "Pancia pi€na niente fame", sintomo di un rapporto tra squadra e sostenitori ai minimi termini da inizio stagione.