Tornei Estivi | Stasera iniziano i quarti di finale al Trofeo Città di Albenga, ci saranno anche Erremme Cooperativa e Ferrara Costruzioni

Serata tiratissima al Quinto Trofeo Città di Albenga, dove ieri sono stati assegnati gli ultimi due pass per i quarti di finale.

Nella prima gara, Erremme Soc. Coop. supera Erremme Cdp Costruzioni per 4-2 al termine di una gara spettacolare. Decisive le reti di Mascardi, Cutuli, Botta e Hamati, mentre per Erremme Cdp non bastano i gol di Oliva e Castrofilippo.

Ancora più equilibrato il secondo incontro tra Ferrara Costruzioni e Sabia Estate, conclusosi sullo 0-0 dopo tempi regolamentari e supplementari. Dopo una gara intensa, caratterizzata da grandi interventi dei portieri e diverse occasioni mancate, la qualificazione si è decisa ai calci di rigore. Dal dischetto Ferrara Costruzioni si è dimostrata più precisa, conquistando il passaggio del turno grazie anche alla parata decisiva di Romano sul tentativo di Di Crescenzo.

Erremme Soc. Coop. e Ferrara Costruzioni raggiungono così i quarti di finale della manifestazione.

Quarti che inizieranno subito questa sera. Alle 21:00 tocca a M Infissi - I Tagliati, a seguire Sport Ancash - Just Protein.