Calciomercato | Val Bormida protagonista, il Dego si assicura Matteo Revello

Se in riviera per ora si sonnecchia, la prima metà di giugno ha regalato davvero tante notizie interessanti provenienti dalla Val Bormida.

L'ultima arriva dal quartier generale del Dego, con l'ingaggio di Matteo Revello.

Il giocatore classe 2004 arriva in biancoblu dopo un'ultima stagione importantissima, con 14 reti realizzate con la maglia della Veloce.

"Matteo è un ragazzo dal potenziale altissimo - ha spiegato Massimo Mignone - e da lui ci aspettiamo un contributo importante per la prossima stagione.

Parliamo di un giocatore del 2004, ma che ha alle spalle un'annata di altissimo profilo, con ben 14 marcature realizzate. Il nostro auspicio è che possa crescere ulteriormente nella sua esperienza al Dego, ricambiando la grande fiducia che abbiamo nei suoi confronti".