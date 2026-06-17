Calciomercato | Mallare. Preso Valdora e arrivano altre cinque conferme per mister Fiori

La nota rossoblu:
La società calcio Mallare comunica con immenso piacere di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Valdora.
Il centrocampista, classe 1997, si unisce alla rosa rossoblù dopo un triennio di alto livello nella FBC Veloce in cui ha conquistato una promozione in Prima Categoria, una solida salvezza nella scorsa stagione e collezionato un bottino complessivo di 11 reti nelle 3 stagioni con i granata.
L'innesto di Luca garantisce allo staff tecnico un profilo di assoluto spessore, dinamismo e comprovata esperienza per il centrocampo.
La società rivolge a Luca il più caloroso benvenuto a Mallare, augurandogli il meglio per la nuova avventura in maglia rossoblù.
Benvenuto, Luca.
Si ringrazia l'Fbc Veloce per la buona riuscita dell'operazione.
Intanto, sempre sul fronte mercato usciranno altre novità nei prossimi giorni
Altri confermati:
Kadrija Atdhe (Portiere) Fiori Mattia (Difensore) Kadrija Herolind (Attaccante) Siri Samuel (Attaccante) Oliveri Matteo (Centrocampista)