Un'altra serata ricca di appuntamenti quella che si sta per vivere alla Savona Cup, questi gli impegni di oggi
TRINCEE
21:00 UNDERDOGS - INTERNATIONAL MIX
22:00 MEDIOLANUM TEAM SAVONA - ASTON BIRRA
MARACANA'
20:30 RINNOVA - BOUTIQUE DELLA PIZZA
21:30 KRAPFEN DI CESARE - VENTAS
22:30 ARBIOA - LORD NELSON
SCALETTI
20:30 TEAM TEMPOCASA - VECCHIO STAMPO SERCOM SRL
21:30 PESCHERIA PESSANO / DARK - L'ANCIUA MATTA & ULTIMA SPIAGGIA
22:30 GIGATCH IMPIANTI - SOSA TEAM
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In Breve
mercoledì 17 giugno
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Calcio
Calcio | 17 giugno 2026, 16:16
Calcio, Tornei Estivi. Altra grande giornata alla Savona Cup: il programma di questa sera
Ben otto gli impegni di quest'oggi
Un'altra serata ricca di appuntamenti quella che si sta per vivere alla Savona Cup, questi gli impegni di oggi
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