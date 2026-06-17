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Calcio | 17 giugno 2026, 16:16

Calcio, Tornei Estivi. Altra grande giornata alla Savona Cup: il programma di questa sera

Ben otto gli impegni di quest'oggi

Calcio, Tornei Estivi. Altra grande giornata alla Savona Cup: il programma di questa sera

Un'altra serata ricca di appuntamenti quella che si sta per vivere alla Savona Cup, questi gli impegni di oggi

TRINCEE

21:00 UNDERDOGS - INTERNATIONAL MIX
22:00 MEDIOLANUM TEAM SAVONA - ASTON BIRRA

MARACANA'

20:30 RINNOVA - BOUTIQUE DELLA PIZZA
21:30 KRAPFEN DI CESARE - VENTAS
22:30 ARBIOA - LORD NELSON

SCALETTI

20:30 TEAM TEMPOCASA - VECCHIO STAMPO SERCOM SRL
21:30 PESCHERIA PESSANO / DARK - L'ANCIUA MATTA & ULTIMA SPIAGGIA
22:30 GIGATCH IMPIANTI - SOSA TEAM


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