Calciomercato | Paolo Scannapieco sempre più bandiera del Ligorna, contratto biennale per il difensore

La Società SCD Ligorna 1922 è lieta di comunicare il rinnovo del contratto di Paolo Scannapieco.

Il capitano biancazzurro ha prolungato il proprio accordo con il club fino al 30 giugno 2028 ed è pronto a vestire la maglia del Ligorna per la sesta stagione consecutiva. Classe 1997 e originario di Pietra Ligure, Scannapieco rappresenta uno dei punti di riferimento della prima squadra. Cresciuto nel Settore Giovanile del Genoa, dopo le esperienze con Virtus Bergamo, Inveruno, Pavia, Vado e Imperia, è approdato al Ligorna nell'estate del 2021, diventando nel corso degli anni una delle colonne della formazione biancazzurra e successivamente il capitano.

Leader dentro e fuori dal campo, Scannapieco ha contribuito in maniera significativa alla crescita del club nelle ultime stagioni, confermandosi tra i difensori più affidabili e continui della categoria. Il rinnovo fino al 2028 testimonia la volontà comune di proseguire un percorso iniziato cinque anni fa e consolidatosi stagione dopo stagione.



Queste le parole di Paolo Scannapieco: «Indossare ancora questa maglia e continuare il mio percorso al Ligorna fino al 2028 è motivo di grande orgoglio. In questi anni ho trovato un ambiente che considero una seconda famiglia, fatto di persone che ogni giorno lavorano con passione e dedizione per questi colori. Essere il capitano di questa squadra è una responsabilità che sento profondamente e che cerco di onorare dentro e fuori dal campo. Ringrazio il Presidente, il Direttore e tutta la società per la fiducia che continuano a dimostrarmi. Dopo cinque stagioni insieme, la voglia di crescere, migliorare e raggiungere nuovi traguardi è ancora più forte. Ligorna per me non è soltanto una squadra, è una parte importante della mia vita e sono felice di poter continuare a scrivere questa storia insieme».



A Paolo i migliori auguri da parte di tutta la famiglia biancazzurra per il prosieguo di un percorso che continuerà a vederlo protagonista con la fascia al braccio e con i colori del Ligorna.