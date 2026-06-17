Calciomercato | Il Cengio riparte dalle sue certezze, sono sette le conferme per la prossima stagione

Dare continuità al percorso intrapreso è sempre stato uno degli obiettivi di mister Loris Chiarlone. Dopo l'ottima stagione disputata dal Cengio, la società granata ha scelto di ripartire dalle solide basi costruite nel corso degli ultimi mesi, confermando gran parte dell'ossatura della squadra.
In quest'ottica sono già sette i giocatori che vestiranno ancora la maglia granata nel prossimo campionato.
Ecco il comunicato
- Andrea Gallesio: il capitano, esempio costante di integrità e professionalità nello scacchiere granata. Quarta stagione consecutiva a difendere i nostri colori.
- Matteo Rizzo: sarà ancora lui a difendere i pali della nostra porta, dopo una stagione esaltante fatta di crescita, personalità e grandi interventi.
- Diego Bonifacino: dinamismo, voglia di vincere a suon di chilometri macinati sulla corsia. 4 gol e 3 assist da dicembre, averlo da inizio stagione vale come avere un nuovo acquisto in rosa.
- Samuele Croce: grande stagione per il leader della nostra retroguardia. Con il passare del tempo le sue doti carismatiche e il suo senso della posizione sono definitivamente tornate a splendere.
- Roderic Gillardo: dopo una stagione travagliata per via di un infortunio, il nostro baluardo difensivo è pronto a dimostrare nuovamente tutto il suo valore.
- Roberto Seccafen: stagione esaltante per il nostro treno mancino. 9 gol, 4 assist e qualità in continua crescita nonostante qualche problema fisico che ha condizionato parte del suo percorso.
- Manuel Siri: il nostro diamante grezzo da dopo Natale ha fatto uno switch contribuendo in modo importante alle prestazioni esaltanti della squadra nel girone di ritorno con 6 gol e 7 assist. Se la sua crescita continuerà ci divertiremo.