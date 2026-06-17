Calcio | Savona e Legino, i presidenti Carella e Milani annunciano l'accordo per la fusione: "Una pagina storica per la nostra città"

I presidenti Pietro Carella (U.S. Legino 1910) e Alain Milani (Savona FBC) annunciano congiuntamente che lo storico percorso di fusione tra le due realtà calcistiche cittadine è ormai in via di definitivo compimento.



Un cammino strategico e condiviso, nato dalla volontà di unire le forze per il bene dello sport cittadino, che si appresta a vivere i suoi passaggi formali conclusivi. Il progetto darà vita a un'unica grande realtà calcistica che manterrà il nome e il blasone del Savona FBC 1907.



Un ponte tra storia, quartiere e città.



Il legame tra il Savona e il Legino affonda le radici nella tradizione stessa dello sport locale. Se il Savona FBC 1907 porta con sé il blasone, i colori biancoblu, il calore della tifoseria e i palcoscenici storici del calcio nazionale, l’U.S. Legino rappresenta l’anima pulsante del territorio, il cuore sociale e l’attaccamento viscerale al quartiere.



Il punto di contatto più forte tra le due realtà è sempre stato uno: la passione per i giovani e la savonesità. Laddove il Savona ha storicamente rappresentato l’ambizione e il punto d’arrivo per ogni bambino che calciava un pallone in città, il Legino è stato la fucina, la famiglia e il trampolino di lancio. Attraverso questa imminente unificazione, la gloriosa tradizione del Savona e il radicamento territoriale del Legino troveranno una risonanza e una forza mai viste prima.

La dedizione di una vita e il futuro dei giovani



Un passaggio fondamentale di questo percorso è l’eredità straordinaria portata in dote dal Presidente Pietro Carella, che da ben 45 anni vive la realtà del Legino, guidandola con dedizione assoluta. Quasi mezzo secolo speso al servizio dei giovani savonesi, educandoli ai valori del sacrificio, del rispetto e dell’inclusione attraverso il calcio e creando un settore giovanile invidiato a livello regionale.

Questo immenso patrimonio umano, sportivo e sociale non andrà perduto, ma costituirà la pietra angolare del nuovo corso. La cura dei ragazzi e la crescita dei talenti locali troveranno assoluta continuità, mettendo insieme le competenze, l'esperienza e la passione di due grandi dirigenze sotto la bandiera del Savona FBC 1907 per garantire ai giovani calciatori sbocchi ed opportunità di livello superiore.



Le dichiarazioni

Pietro Carella: "Siamo ormai ai dettagli finali di un percorso ragionato e profondo, nato come un vero atto d'amore verso il nostro territorio. Dopo 45 anni di vita nel Legino, sento il dovere di dare un futuro ancora più glorioso ai nostri ragazzi. Uniamo le forze con il Savona per fare in modo che il nostro storico modello di valorizzazione dei giovani continui a vivere"

Alain Milani: "Siamo vicini a scrivere una pagina storica per il calcio savonese. Ringrazio Pietro Carella e tutto il mondo Legino per la lungimiranza. Il Savona FBC 1907 manterrà il suo nome e i suoi colori, ma si appresta ad accogliere un cuore grande. Insieme saremo più solidi, più radicati e pronti a dare alla città il futuro sportivo che merita."

Una volta ultimati gli ultimissimi dettagli burocratici e formali, verrà convocata una conferenza stampa ufficiale aperta ai media, ai tifosi e alla cittadinanza. In quell'occasione i presidenti Milani e Carella illustreranno l'organigramma societario, lo staff tecnico della prima squadra e i piani di sviluppo per il rinnovato settore giovanile.

