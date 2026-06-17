Calcio | Serie D. "Giovani D Valore: il Celle Varazze premiato dalla LND, quinto posto per le civette

Sono state pubblicate le graduatorie definitive del progetto “Giovani D Valore”, arrivati al termine della stagione 2025/2026 in Serie D. Le classifiche, comprensive dei bonus previsti dal regolamento, premiano le società che hanno valorizzato maggiormente i giovani elementi dei rispettivi organici.
Tra le protagoniste del Girone A figura il Celle Varazze, che ha conquistato un prestigioso quinto posto con 327 punti, entrando così nella graduatoria delle società premiate dalla Lega Nazionale Dilettanti.
Il piazzamento consentirà al club ligure di ricevere un contributo economico di 2.500 euro, riconoscimento per l'impegno profuso nella crescita e nell'impiego degli "under" durante il campionato.
Davanti al Celle Varazze si sono classificate il Chisola, vincitore della graduatoria con 848 punti, la Biellese con 587, il Club Milano con 433 e l'Asti con 429.
La classifica finale del Girone A:
- Chisola – 848 punti
- Biellese – 587 punti
- Club Milano – 433 punti
- Asti – 429 punti
- Celle Varazze – 327 punti
Le prime cinque società di ciascun girone ricevono infatti un premio economico così ripartito: 25.000 euro alla prima classificata, 15.000 alla seconda, 10.000 alla terza, 5.000 alla quarta e 2.500 alla