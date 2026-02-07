Pallanuoto. Coppa Italia, è grande Rari: supera Brescia ai rigori, è finale!

È stata una vera e propria battaglia quella che ha visto affrontarsi alla Sciorba di Genova la Rari Nantes Savona e l'AN Brescia, protagoniste della semifinale di Coppa Italia di pallanuoto.

A spuntarla è stata la compagine savonese, capace di rimontare (trascinata da Figlioli e Del Lungo) gli avversari fino al sorpasso sul 14-13 poi diventato 14-14. Necessari i rigori per stabilire una vincitrice: dai 5 metri la squadra di Angelini si è dimostrata più precisa guadagnandosi il pass per la finalissima contro la Pro Recco. 18 a 17 è stato il risultato finale in favore del Savona dopo i tiri di rigore.

Dopo la prima serie di 5 rigori è perdurata la situazione di parità con gol ed errori in egual misura da parte di entrambe le squadre. Si è andati così ad oltranza: Leinweber per il Savona non ha sbagliato, sul tiro di Balzarini è stato invece abile Del Lungo a chiudere la saracinesca.

Domani alle 21:00 il derby ligure che assegnerà il primo trofeo stagionale.

A.N. BRESCIA – BANCO BPM R.N. SAVONA 17 – 18 (d.t.r.) (14 - 14)

Parziali (4 – 3) (5 – 3) (3 – 4) (2 – 4)

TABELLINO

Formazioni

A.N. BRESCIA: Baggi Necchi, Del Basso, Guerrato 3, Lodi, Ferrero 5 (di cui 1 su rigore), Popadic 1, Dolce, Gianazza, Alesiani 3, Viskovic 1, Casanova, Giri 1, Massenza, Balzarini.

Allenatore Alessandro Bovo.

BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi, Damonte 3, Figlioli 2 (di cui 1 su rigore), Occhione 1, Rizzo, Gullotta 1, Bruni 2, Condemi 2, Guidi, Leinweber 2(di cui 1 su rigore), Marini 1, Giotta Lucifero, Cora, Turazzini.

Allenatore Alberto Angelini.

Arbitri: Riccardo Carmignani di Messina e Marco Ercoli di Montelparo.

Giudice Arbitro : Sebastiano Marchisello di Catania.

Superiorità numeriche:

A.N. BRESCIA: 7 / 16 + 1 rigore realizzato.

BPER R.N. SAVONA: 9 / 19 + 2 rigori realizzati.

Note:

Spettatori : 400 circa.

Usciti per 3 falli : A 5’45” dalla fine del 3° tempo Lodi (Brescia); a 3'02” dalla fine del 4° tempo Rocchi (Savona); a 3'02” dalla fine del 4° tempo Alesiani (Brescia); a 2'44” dalla fine del 4° tempo Gianazza (Brescia); a 0'49” dalla fine del 4° tempo Figlioli (Savona).

Rigori :

Leinweber gol (0 - 1)

Balzarini gol (1 - 1)

Occhione gol (1 – 2)

Ferrero parato da Del Lungo

Bruni palo

Dolce palo

Marini gol (1 – 3)

Popadic gol (2 – 3)

Rizzo traversa

Del Basso gol (3 – 3)

Leinweber gol (3 – 4)

Balzarini parato da Del Lungo