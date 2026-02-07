Pallanuoto | Rari Nantes Savona, assalto alla Coppa Italia: la final four biancorossa si apre con il Brescia

È arrivato il primo momento della verità per la Rari Nantes Savona. Oggi pomeriggio le luci della piscina Sciorba di Genova si accenderanno sulle ambizioni della squadra biancorossa, pronta a giocarsi le sue carte nella Final Four della 34esima Coppa Italia Unipol.

Si assegna il primo titolo della stagione e i savonesi vogliono essere protagonisti nella tana della Pro Recco.

L'appuntamento per i tifosi biancorossi insieme ai ragazzi di Angelini è fissato alle ore 18:30. La seconda semifinale vedrà la Rari Nantes opposta all'AN Brescia in quello che si prospetta come il match più incerto ed equilibrato del tabellone. Se la prima gara di giornata (ore 16:30) vede i padroni di casa della Pro Recco — detentori del trofeo da 18 edizioni — favoriti sul Posillipo, la sfida tra Savona e Brescia promette scintille e spettacolo, con in palio il pass per la finalissima di domenica sera.

I tifosi che non potranno essere sugli spalti della Sciorba potranno seguire le gesta dei biancorossi in diretta streaming. La sfida AN sarà trasmessa live su Raiplay Sport 2.



Il Programma della Final Four

Ecco il tabellone completo della manifestazione



Semifinali - Sabato 7 febbraio

Ore 16.30: Pro Recco Waterpolo - Ranieri Impiantistica CN Posillipo (Diretta Raiplay Sport 2)

Ore 18.30: AN Brescia - Banco BPM RN Savona (Diretta Raiplay Sport 2)



Finali - Domenica 8 febbraio

Ore 16.00: Finale 3°/4° posto (Diretta Waterpolo Channel)

Ore 21.00: Finale 1°/2° posto (Diretta Raisport HD)