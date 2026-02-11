Calcio | Albissole. Tanta paura per l'incidente di Bonanni, mister Cattardico: "Francesco è fuori pericolo, gli dedichiamo la vittoria contro il Serra Riccò"

L'Albissole è scesa in campo questa sera al Negrotto, ma i pensieri erano tutti per Francesco Bonanni. A poche ore dalla semifinale di Coppa, il giocatore è stato coinvolto in un brutto incidente in moto e trasportato d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Dopo ore di apprensione, la serata ha portato notizie rassicuranti che hanno alleggerito il cuore di tutti. La vittoria per 3-1 sul Serra Riccò ha inevitabilmente assunto un valore speciale nelle parole di mister Cattardico: 'Dedichiamo questo successo a Francesco. Sapere che sta meglio è ciò che conta di più; i ragazzi sono stati bravissimi a mantenere il giusto livello di lucidità per regalargli questa vittoria'."

Per la cronaca l'Albissole ha dovuto subire il vantaggio iniziale di Severi su rigore, per poi ribaltare il risultato con Minuto, Cuka e Diana.

Nell'altra sfida l'Angelo Baiardo ha ipotecato l'accesso alla finale superando 5-0 il Follo.

Tra due settimane le gare di ritorno.