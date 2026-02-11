Edizione locale
mercoledì 11 febbraio
Calcio | Albissole. Tanta paura per l'incidente di Bonanni, mister Cattardico: "Francesco è fuori pericolo, gli dedichiamo la vittoria contro il Serra Riccò"
Calcio | Gol, gioco e tanta intensità tra Pietra Ligure e Solbiatese, gli highlights della sfida di Coppa (VIDEO)
Calcio | Mister Gatti rende onore al Pietra Ligure: "Grandissimo avversario, oggi è stata una partita da Serie D"
Calcio | Pietra Ligure d'alto rango contro la Solbiatese, Moraglia: "Spiace per la sconfitta, ma con queste prestazioni possiamo davvero divertirci" (VIDEO)
Calcio, Coppa d'Eccellenza | Pietra alla pari contro la Solbiatese ma esultano i lombardi, Monteiro piega i biancocelesti al 95'
Calcio | Pontelungo, intervento al naso ok per Thomas Garabello
Genova Calcio | Monteforte plaude ai suoi: "Bravi a mettere in difficoltà il Pietra, è stata una gran bella partita" (VIDEO)
Calcio | La Praese torna a vincere contro il Pontelungo, tutti gli scatti del 2-1 al Riva (FOTOGALLERY)
Calcio | San Francesco Loano, Halaj suona la carica verso la salvezza: "Nel girone di ritorno è cambiato lo spirito" (VIDEO)
Calcio | Albissole no stop, stasera la sfida al Serra Riccò per la semifinale di Coppa
Calcio
Calcio
|
11 febbraio 2026, 20:44
Calcio | Gol, gioco e tanta intensità tra Pietra Ligure e Solbiatese, gli highlights della sfida di Coppa (VIDEO)
Vittoria ai lombardi per 2-1. Le immagini di Paolo Zerbi
La sintesi a cura di Paolo Zerbi:
Redazione
