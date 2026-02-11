 / Calcio

Calcio | 11 febbraio 2026, 18:39

Calcio | Pietra Ligure d'alto rango contro la Solbiatese, Moraglia: "Spiace per la sconfitta, ma con queste prestazioni possiamo davvero divertirci" (VIDEO)

La sconfitta nel finale non cambia il giudizio della prestazione

Calcio | Pietra Ligure d'alto rango contro la Solbiatese, Moraglia: &quot;Spiace per la sconfitta, ma con queste prestazioni possiamo davvero divertirci&quot; (VIDEO)

Perdere non fa mai piacere, anche perchè le chance di qualificazione sono ridotte al lumicino, ma il Pietra Ligure può comunque archiviare la partita di Coppa Italia contro la Solbiatese con tantissime note positive.

I biancocelesti hanno giocato alla parti contro una squadra esperta e fisicamente strutturata, molto vicina ai canoni della Serie D, facendosi preferire anche in buoni tratti di gara.

Tutti elementi che hanno addolcito la pillola per il tecnico Andrea Moraglia, giustamente orgoglioso per la prova espressa nei novanta minuti.

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium