Calcio, GIudice Sportivo | I provvedimenti nel girone A di Serie D, tutte le sanzioni settimanali

ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SCALISE MANUEL (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)
Per proteste nei confronti del Direttore di gara espresse con eccessiva veemenza.
RUVO ALBERTO (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L) Per proteste nei confronti del Direttore di gara espresse con eccessiva veemenza.
AMMONIZIONE (VI INFR) SCAVO GIUSEPPE (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.)
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ATTUONI ALEXANDER (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L) Per intervento falloso che negava alla squadra avversaria l'evidente opportunità di segnare una rete.
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) MARCALETTI EMANUELE (DERTHONA FBC 1908) ZACCARIELLO ANTONIO (LAVAGNESE 1919 A.S.D.) ALLASINA NICOLO (SALUZZO) LUNGHI GABRIELE (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L) GUERINI FILIPPO (VARESE FOOTBALL CLUB SRL) MALINVERNO ANDREA (VARESE FOOTBALL CLUB SRL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX) MAIONE MANUELE (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) GRAZIANI GABRIEL (CAIRESE) DI GIOSIA MATTEO (IMPERIA CALCIO SRL) ROSSI ALBERTO (IMPERIA CALCIO SRL) CAVALIERE FRANCESCO (SANREMESE CALCIO SSD A RL) ARRAS DAVIDE (VADO FC 1913)
AMMONIZIONE (VIII INFR) TONON MATTEO (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.)
AMMONIZIONE (VII INFR) OZARA DENNIS (CHISOLA CALCIO) DALMASSO ALESSANDRO (GOZZANO SSDRL)
AMMONIZIONE (VI INFR) MASETTI ANDREA (GOZZANO SSDRL) DI LERNIA MARCO (SALUZZO) OSUJI CHINOYE WILFRED (SANREMESE CALCIO SSD A RL)
AMMONIZIONE (III INFR) BRANCATO DANIELE (BIELLESE 1902) GNECCHI GIANLUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.) TURCO NICOLO (DERTHONA FBC 1908) GEMELLI RICCARDO (GOZZANO SSDRL) SPEZZANO COSIMO FRANCESC (IMPERIA CALCIO SRL) MOREO RICCARDO (SANREMESE CALCIO SSD A RL) PALAZZOLO NICOLO (VALENZANA MADO SSD.AR.L.) DE PONTI ORSO MARIA (VARESE FOOTBALL CLUB SRL)
AMMONIZIONE (II INFR) CIRILLO ANDREA (ASTI) FRESIA GABRIELE (CHISOLA CALCIO) RASTRELLI NICOLA (CHISOLA CALCIO) MARCHETTI MATTIA TOMMASO (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.) VITI MATTEO (IMPERIA CALCIO SRL) BALESINI NICCOLO (NOVAROMENTIN SRL) NASO NICOLAS (SALUZZO) RAGGIO GARIBALDI SILVANO (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L) CILIBERTO ALESSANDRO (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
AMMONIZIONE (I INFR) PICCIOLI MATTIA (LAVAGNESE 1919 A.S.D.) PEREIRA LOPEZ LEONARDO LUIZ (SANREMESE CALCIO SSD A RL) ROTA ARENSI (SANREMESE CALCIO SSD A RL) PIO LOCO BOSCARIOL ANDREA (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L) CARNOVALE ALBERTO (VALENZANA MADO SSD.AR.L.) FABRIS EDOARDO (VARESE FOOTBALL CLUB SRL)