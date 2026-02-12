Edizione locale
IlNazionale.it
Prima Pagina
Calcio
Pallanuoto
Basket
Volley
Ciclismo
Sport acquatici
Tennis
Ginnastica
Atletica
Rugby
Motori
Altri sport
Tutte le notizie
/
Calcio
Archivio
Mobile
In Breve
giovedì 12 febbraio
Calcio, Giudice Sportivo | Eccellenza, le sanzioni settimanali nei massimo campionato ligure
Calcio | Giudice Sportivo, stangata su Puddu: dieci giornate di squalifica dopo Ca de Rissi - Finale
Calcio, Giudice Sportivo | I provvedimenti in Prima Categoria, multate Dego e Albingaunia
Calcio | Eccellenza e Promozione, avanti con gli obblighi under nei campionati liguri
Calcio | Svolta confermata, sotto allerta arancione le gare saranno rinviate d'ufficio
Calcio | Vado, Veloce e Serra Riccò al fianco di Francesco Bonanni, i messaggi di vicinanza delle due società
Calcio | Carcarese. Babliuk svela i nuovi ingredienti visti in campo contro il Millesimo: "Cuore, grinta e cattiveria ci erano mancati nel nostro percorso" (VIDEO)
Calciomercato. Ufficiali le nuove squadre per due ex Bragno: Matteo Esposito allo Speranza, Rebagliati al Quiliano & Valleggia
Calcio, GIudice Sportivo | I provvedimenti nel girone A di Serie D, tutte le sanzioni settimanali
Calcio | Solbiatese. Guidetti dopo la vittoria di Pietra: "Bravi a crederci anche in inferiorità numerica" (VIDEO)
Leggi le ultime di: Calcio
Che tempo fa
Rubriche
Designazioni e squalifiche
Stadio Aperto
GenovaSport2024
Fotogallery
Videogallery
Accadeva un anno fa
Pallanuoto
Rari Nantes Savona. Figlioli show a Palermo, otto reti di "big Pietro" nel 17-11 alla Telimar
Calcio
Calcio, Juniores Nazionali. I risultati del turno infrasettimanale, all'Imperia il derby con l'Albenga
Calcio
Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria: Cisano - Plodio non si disputerà questa sera
Leggi tutte le notizie
Calcio
|
12 febbraio 2026, 11:20
Calcio | La Solbiatese la spunta solo nel finale contro un grande Pietra Ligure: gli scatti della sfida (FOTOGALLERY)
vincono i nerazzurri 2-1 dopo una gara combattuta e d'altra categoria
Eric Parodi
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina
|
Archivio
|
Redazione
|
Invia un Comunicato Stampa
|
Pubblicità
|
Scrivi al Direttore
|
Premium
Copyright © 2013 - 2026 IlNazionale.it - Partita Iva: IT 03401570043 -
Credits
|
Privacy e cookie policy
|
Preferenze privacy