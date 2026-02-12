Calcio | Solbiatese. Guidetti dopo la vittoria di Pietra: "Bravi a crederci anche in inferiorità numerica" (VIDEO)

Dalla sala stampa del Devincenzi sono arrivate anche le parole di Luca Guidetti, uno dei veterani della Solbiatese, entrato a partita in corso: «Sì, diciamo che il secondo tempo è stata una bella battaglia. Prima ci siamo studiati di più tatticamente a vicenda e sapevamo che loro potevano entrare nel secondo tempo forte quindi siamo partiti forti subito anche noi. Il match rimasto sempre in bilico, poi l'espulsione ci ha messo un po in difficoltà ma sapevamo che comunque loro potevano sbilanciarsi nel cercare di vincerla e alla fine diciamo che ci è andata bene aver trovato questo gol all’ultimo».