Calcio | Svolta confermata, sotto allerta arancione le gare saranno rinviate d'ufficio

L'anticipazione che vi avevamo annunciato a gennaio ha trovato conferma.
Il Comitato Regionale Ligure della Lega Nazionale Dilettanti ha infatti stretto le maglie in merito al tema allerte.
Da oggi, nei territori interessati dall'allerta arancione, le partite saranno rinviate d'ufficio
Ecco le disposizioni:
Le gare sono soggette a rinvio d’ufficio in base al livello di allerta meteo:
Allerta “Rossa” e Allerta “Arancione”:
Tutte le gare programmate in zone interessate dai livelli di allerta “Rosso” o “Arancione” sono rinviate d’ufficio.
La disposizione si applica anche alle gare il cui inizio è previsto entro 120 minuti antecedenti all’entrata in vigore dell’allerta.
Gare con squadre provenienti da zone allerta:
Anche le gare che si disputano in zone non interessate dai livelli di allerta, ma che coinvolgono squadre provenienti da aree soggette ad avviso “Rosso” o “Arancione”, o che devono transitare attraverso tali aree, sono rinviate d’ufficio.