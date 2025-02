Giudice Sportivo, Eccellenza. Undici giocatori entrano in diffida, sei squalificati per almeno una giornata

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



ALLENATORI

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V INFR)

PALERMO DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)



Ammonizione (II INFR)

CAPPANERA LUCA (SERRA RICCO 1971)



Ammonizione (I INFR)

LANZARONE GIORGIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

MELIGRANA ROBERTO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

CALCIATORI ESPULSI



Squalifica per due gare effettive

SIGHIERI DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)



Squalifica per una gara effettiva

FERRARIO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)

SCIACCALUGA GUGLIELMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)



CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V INFR)

SEVERI EDOARDO (ANGELO BAIARDO)

LUPI JACOPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

DORNO FABIAN (MOLASSANA BOERO A.S.D.)



Ammonizione con diffida (IV INFR)

BONANNO PIETRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CALCAGNO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

TAVAROLI EMANUELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ALESSO DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

DE PAOLI SAMUELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

FONTANA FRANCESCO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MERMINA ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

RAPETTI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

DI PIETRO ANTONIO (PRAESE 1945)

MEHMETAJ DENIS (TAGGIA)



Ammonizione (VII INFR)

CARAMELLO MARCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)



Ammonizione (III INFR)

PIROZZI JORDI (ANGELO BAIARDO)

BRUZZONE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ILARDO GIACOMO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

DE BENEDETTI FILIPPO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

SILVESTRI MARCO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

SCIACCALUGA GUGLIELMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

LUFI ERALDO (PIETRA LIGURE 1956)

MATAROZZI ANDREA (SERRA RICCO 1971)

CAPPELLO DANIELE (TAGGIA)



Ammonizione (II INFR)

PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

AKKARI SEDKI (CELLE VARAZZE F.B.C.)

TAGLIAVACCHE LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

SERRA JAUCH SANCHE MOISES D. (PRAESE 1945)

GUALTIERI MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

GALLO ANDREA (SAN FRANCESCO LOANO)

CIAMPA DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

LUSIANI ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)



Ammonizione (I INFR)

MARRALE GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PROVENZANO DENIS (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PETRACCA LEPERA FRANCO A. (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

FRIULI FABIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

DEMME FRANCESCO (TAGGIA)