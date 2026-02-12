Calcio, Giudice Sportivo | I provvedimenti in Prima Categoria, multate Dego e Albingaunia

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 7/ 2/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 26/ 2/2026
BRUSCO ANDREA (PANCHINA)
VENTURINI GABRIELE (PSM RAPALLO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CAPURRO FRANCESCO (BARGAGLI SAN SIRO)
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA
GIRARDI FRANCESCO (BORGORATTI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
AVELLANO ANDREA (PSM RAPALLO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
SCHIAPPACASSE FRANCO
CALCIATORI ESPULSI
(SAN LORENZO DELLA COSTA)
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
AMRI SALAH EDDINE (AUDACE CAMPOMORONE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MANGIATORDI ALESSIO (BORGO INCROCIATI)
BOCCIARDO MATTEO (CASARZA LIGURE)
ROGAI ANDREA (CELLA 1956)
DIENE PAPA DEMBA THIA (DINAMO SANTIAGO)
BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
GUAZZI FILIPPO (PANCHINA)
ODDONE RAOUL (ROSSIGLIONESE)
ANGOTTI MATTIA (TORRIGLIA 1977)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
SALONI FILIPPO (RIOMAIOR 1965)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
FORLANI MANUEL (BORGO INCROCIATI)
CRISCUOLO DANILO (BORGO RAPALLO 98)
BROSO FRANCESCO (DINAMO SANTIAGO)
CAGNO CHRISTIAN (DINAMO SANTIAGO)
RECI KRISTJAN (DINAMO SANTIAGO)
PARODI MATTEO (OLD BOYS RENSEN)
COSTA ANDREA (PANCHINA)
ARRU LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)
CAFIERO DAVIDE (POLIS. PIEVE LIGURE)
CAFIERO LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)
MUSSO FILIPPO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
MARCHELLI DIEGO (ROSSIGLIONESE)
BRANCA RENATO (TORRIGLIA 1977)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BERTELLI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)
SUSINI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)
FERRARI LEONARDO (CADIMARE CALCIO)
ZOLLA RICCARDO (CASARZA LIGURE)
RUGARI JACOPO (COGORNESE)
PRADO ARTEAGA MARIO STEVEN (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
CHIRIVINO IVAN (MULTEDO 1930)
MAGGIORA ANDREA (PRIARUGGIA G.MORA)
MARINO DAVIDE (ROSSIGLIONESE)
DOCI FLAVIO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)
TRAVERSARO LORENZO (F.C.LAVAGNA 2.0)
SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)
FRAIETTA GIACOMO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (VII INFR)
MATALONI DAVIDE (BOLZANETESE VIRTUS)
BERTANO SIMONE (CEPARANA CALCIO)
GRUTTA MARCO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (VI INFR)
RIDELLA GIACOMO (BORGORATTI)
SAID ALI SALEM ELS AHMED (CASARZA LIGURE)
BUFFO GIANLUCA (PEGLIESE)
MACELLONI EDOARDO (PSM RAPALLO)
ZARRO ANTONIO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (III INFR)
SPATARI CRISTIAN (AUDACE CAMPOMORONE)
DELLA GIOVANNA LUCA (BARGAGLI SAN SIRO)
PIEMONTESE DANIELE (BORGO INCROCIATI)
QUARANTA MATTIA (BRU.BORG.LUX)
MANFREDI NICOLA (CADIMARE CALCIO)
LANDI THOMAS (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
FERRARIO LUCA (COGORNESE)
AUGIMERI MATTEO (DINAMO SANTIAGO)
SAMBUCETI PAOLO (F.C.LAVAGNA 2.0)
VIGNON LORENZO (MULTEDO 1930)
ARRACHE MOHAMED (PEGLIESE)
BEN AYECH YOUSSEF (PEGLIESE)
DORIA LORENZO GABRIEL (POLIS. PIEVE LIGURE)
MBOGE ABDOU AZIZ (RABONA VIA DELLACCIAIO)
MARTELLI FILIPPO (RIOMAIOR 1965)
FORMICOLA LUIGI (TORRIGLIA 1977)
AMMONIZIONE (II INFR)
AMRI SALAH EDDINE (AUDACE CAMPOMORONE)
CANNIZZARO ALESSIO (AUDACE CAMPOMORONE)
EL CAIDI MUSTAPHA (AUDACE CAMPOMORONE)
BECCIU DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)
LIZZI ALESSIO (BORGO INCROCIATI)
VINCENZI MATTEO (BORGORATTI)
PALAGI STEFANO (BRU.BORG.LUX)
PANNONE ANTONIO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
TRAVERSI SIMONE (COGORNESE)
POSLIGUA GARCES MARCO A. (DINAMO SANTIAGO)
STILO FRANCESCO (MULTEDO 1930)
IMPERATO TOMMASO (PRIARUGGIA G.MORA)
ANIMATO GABRIELE (PSM RAPALLO)
BERNINI STEFANO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
RAGGIO EDOARDO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
CAIETTA GIULIO (TORRIGLIA 1977)
AMMONIZIONE (I INFR)
FILIPPONE MATTIA (ATLETICO QUARTO)
D ASCOLI FRANCESCO (BOLZANETESE VIRTUS)
CUMAN DAVIDE (BORGO INCROCIATI)
MOLINELLI MARCO (F.C.LAVAGNA 2.0)
PISCHE ALESSIO (PEGLIESE)
MINNA MATTIA (POLIS. PIEVE LIGURE)
FILIPPONE TOMMASO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
MOLADORI DAVIDE (SAN LORENZO DELLA COSTA)
BELLA EDOARDO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
GARE DEL 8/ 2/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 200,00 DEGO CALCIO
Per la condotta dei propri sostenitori i quali nel corso della gara rivolgevano al ddg numerose espressioni ingiuriose ed irriguardose.
Euro 125,00 ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA
Per il comportamento dei propri sostenitori i quali rivolgevano al ddg al termine della gara alcune espressioni minacciose.
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 5/ 3/2026
TABONE ROSARIO (BORGHETTO 1968)
SQUALIFICA
PREDOTI DANIELE (CAMPOROSSO) 1 gara
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GATTI ANDREA (LERICI F.C.)
AMMONIZIONE (VI INFR)
ODESCALCHI ANTONINO
AMMONIZIONE (III INFR)
(VALSECCA SPORT & FUN)
GJORGIEV ZORAN (BOLANESE)
PERRONE EDMONDO (BORGHETTO 1968)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
STRAZZACAPA ANDREA (DEGO CALCIO)
MARCHI MATTEO (VELOCE 1910)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GUGA FLORI (BORGHETTO 1968)
VIGNOLA MATTEO (CISANO)
TADDEI ALESSANDRO (IRON FOX AMEGLIESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BANDINI MATTEO (RICCO LE RONDINI)
Al termine della gara rivolgeva al ddg frase irriguardosa.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
GAGLIARDI ALESSIO (ALTARESE 1929)
PILIA KAROL RAIMONDO (CAMPOROSSO)
PRUDENTE GIACOMO (CISANO)
GIUNTA LUCA (IRON FOX AMEGLIESE)
LAZZONI FEDERICO (LERICI F.C.)
ROSSO RICCARDO (OSPEDALETTI CALCIO)
ESPOSITO CLAUDIO (VELOCE 1910)
BURDISSO SIMONE (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
54/27
TADDEI MAX (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
RIMASSA ANDREA (BORGHETTO 1968)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO)
DOGA MATTIA (VALSECCA SPORT & FUN)
ALA ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)
PERRONE EDOARDO (VIRTUS DON BOSCO)
SCHILLACI MATTIA (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
CIRAVEGNA NICOLO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
MARQUEZ MANUEL (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
ROBALDO MATTEO (ALTARESE 1929)
MACCHIONI ROBERTO (FORZA E CORAGGIO)
BIFFI ALESSANDRO (VENTIMIGLIACALCIO)
COZZI ROBERTO (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
GALLO MATTEO (ALTARESE 1929)
MAGGIARI SAMUELE (BOLANESE)
NEGRO LORENZO (DEGO CALCIO)
MECHERINI ALESSIO (RICCO LE RONDINI)
AMMONIZIONE (VI INFR)
COMI LORENZO (CAMPOROSSO)
SETTI DAVIDE (CISANO)
BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)
GLORIA DANIELE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
MOLINARI GIOVANNI (SPERANZA 1912 F.C.)
ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
BUTTU GABRIELE (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
CASSATA LORENZO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
DE COL IVAN (ANDORA 1966)
RIZZO SIMONE (CENGIO)
GAYUBO SANZ JOAN (CISANO)
BACCINO TOMMASO (DEGO CALCIO)
METALLA ELVIS (DEGO CALCIO)
PESALOVO NICOLAS (FORZA E CORAGGIO)
MORANDO SAMUEL (OLIMPIC 1971)
MARINELLI DIEGO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
BIANCHI LUCA (SPERANZA 1912 F.C.)
CARDILLO UMBERTO (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE (II INFR)
PLANDO FRANCESCO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
SAVONA LUCA (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
SECCO ALESSANDRO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
PREGLIASCO ROBIN (ALTARESE 1929)
TACCHINI LEONARDO (BOLANESE)
QUARTIERI TOMMASO (BORGHETTO 1968)
VIGNAROLI MATTEO (BORGHETTO 1968)
REALE MATTIA (CENGIO)
VOLGA LORENZO (CENGIO)
GATTUSO SIMONE (CISANO)
RUSSO GIULIO (DEGO CALCIO)
CASELLA FILIPPO (ONEGLIA CALCIO)
SICILIANO ADRIANO (ONEGLIA CALCIO)
ENZI FABIO (VELOCE 1910)
ISLAHI ABDELHAKIM (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
SOW ALIOUNE (ALTARESE 1929)
COSTAMAGNA LORENZO (ANDORA 1966)
CIANCI WALTER (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
SARA FRANCESCO (BORGHETTO 1968)
GENTILE LORENZO MARIANO (CAMPOROSSO)
LARDIER FLAVIO (CAMPOROSSO)
BONIFACINO DIEGO (CENGIO)
PELLE STEFANO (CENGIO)
RIZZO MATTEO GIORGIO (CENGIO)
ANTONELLI MIRKO (CISANO)
REBELLA FAUSTO (DEGO CALCIO)
BOGGIO AMERIGO (FORZA E CORAGGIO)
IBBA ALESSANDRO (FORZA E CORAGGIO)
ZAMBRUNO FILIPPO (GOLFO DIANESE 1923)
VESCHI CHAMNONGSRI NITIPHON (IRON FOX AMEGLIESE)
MONTICONE ANDREA (LERICI F.C.)
GASPARINI LUCA (MAROLACQUASANTA)
GALLETI WILLIAM (QUILIANO&VALLEGGIA)
SALVADOR DANJEL (QUILIANO&VALLEGGIA)
KOUASSI KONAN MARC DONA (RICCO LE RONDINI)
RICCI LORENZO (RICCO LE RONDINI)
LAGASCO TOMMASO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
DI FRANCISCA MATTEO SALVATOR (VALSECCA SPORT & FUN)
SAMBARINO GIULIO (VIRTUS DON BOSCO)