Calcio | Eccellenza e Promozione, avanti con gli obblighi under nei campionati liguri

Il Consiglio Direttivo del C.R. Liguria ha stabilito le nuove disposizioni relative all’impiego dei calciatori giovani nei campionati regionali per la stagione sportiva 2026/2027.
Eccellenza e Promozione
Per le categorie di Eccellenza e Promozione, le società dovranno rispettare i seguenti obblighi di utilizzo dei calciatori:
1 calciatore nato dal 01/01/2007 in poi
1 calciatore nato dal 01/01/2008 in poi
Tali obblighi devono essere rispettati per tutta la durata della gara, comprese eventuali sostituzioni. Le eccezioni sono previste esclusivamente nei casi di:
Espulsione dal campo
Infortuni dei calciatori indicati, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite
La mancata osservanza di queste disposizioni comporterà la perdita della gara, secondo quanto previsto dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, con eventuali ulteriori sanzioni a discrezione degli organi competenti.
Prima Categoria
Per il campionato di Prima Categoria, invece, non è previsto alcun obbligo di impiego dei calciatori giovani.
La decisione è stata presa con l’obiettivo di:
Valorizzare maggiormente l’attività Under 21
Favorire, ove possibile, la creazione di gironi dedicati a questa fascia d’età
Incentivare l’iscrizione delle squadre sul territorio, in prospettiva della partecipazione ai campionati di Seconda e Terza Categoria