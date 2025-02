Giudice Sportivo, Promozione. Multa e squalifiche pesanti per Santelia e Mata, le sanzioni settimanali

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 9/2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 125,00 LEGINO 1910

Per il comportamento di un gruppo di propri sostenitori che, per tutta la durata della gara, rivolgevano alla terna ripetute espressioni ingiuriose e minacciose; al termine della gara 5 soggetti riconducibili alla società, vicino al cancello che conduce agli spogliatoi, rivolgevano alla terna espressioni gravemente irriguardose e di minaccia (infrazione rilevata da parte di un AA).



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 6/3/2025

GIANNARELLI MARCO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

FERRARI ANDREA (NEW BRAGNO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BARBERO DANILO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CONTI LORENZO (MAGRA AZZURRI)



ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

PISANI CRISTIAN (SUPERBA CALCIO 2017)



AMMONIZIONE (III INFR)

MAMBRIN MARCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

FERRARO FLAVIO (NEW BRAGNO CALCIO)

MATTERA CIRO (SUPERBA CALCIO 2017)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

SANTELIA NICCOLO (LEGINO 1910)

Calciatore di riserva in panchina, in seguito alla concessione di un calcio di rigore alla società avversaria, prima si alzava dalla panchina esclamando un'espressione ingiuriosa all'indirizzo del ddg, poi, dopo che un AA lo aveva invitato a sedersi e calmarsi, dapprima gli intimava di stare zitto e poi in contemporanea simulava con un gesto e gli rivolgeva un'espressione gravemente irriguardosa; mentre l'AA richiamava il ddg, prendeva una bottiglietta d'acqua e la lanciava verso di lui ed uscendo proferiva espressioni minacciose nei suoi confronti, quindi si posizionava fuori dagli spogliatoi alle spalle dell'AA medesimo, continuando per altri 10 minuti a rivolgergli espressioni minacciose ed ingiuriose (infrazione rilevata da parte di un AA).



SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MATA ERALDI (LEGINO 1910)

A gioco in svolgimento, dapprima spintonava un avversario, quindi gli tirava un pugno in faccia, facendolo restare a terra per 2', senza conseguenze lesive (infrazione rilevata da parte di un AA).



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FERRARI LEONARDO (FORZA E CORAGGIO)

BRUZZESE JACOPO (SAN CIPRIANO)

PIROLI NELSON (SESTRESE BOR. 1919)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (X INFR)

GERBAUDO MAURIZIO (CELLA 1956)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

BESTAGNO RICCARDO (ARGENTINA ARMA)

ROGAI ANDREA (CELLA 1956)

TRAVAGLINI LUCA (CELLA 1956)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

FAVORITO PIETRO (ALBISSOLE 1909)

GIGUET MARCO (FINALE)

BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GHIGLIAZZA JACOPO (ALBISSOLE 1909)

FERRI MATTEO (CANALETTO SEPOR)

PEDACI LUIGI (CANALETTO SEPOR)

CARRA FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)

CINARDO SIMONE (LITTLE CLUB JAMES)

GHIRLANDA CLAUDIO (PANCHINA)

MASSA GIACOMO (PANCHINA)

MORETTI TOMMASO (SESTRESE BOR. 1919)

LAZZONI GIACOMO (TARROS SARZANESE SRL)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

VACCAREZZA ALBERTO (CALVARESE 1923)



AMMONIZIONE (VII INFR)

KACELLARI RICARD (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MOUSSAVI SEYED NADER (INTERCOMUNALE BEVERINO)

DE SIMONE ANDREA (SAMPIERDARENESE)

SCARFO ANDREA (SESTRESE BOR. 1919)



AMMONIZIONE (VI INFR)

MUSCOLO ENRICO (CELLA 1956)

GENDUSO ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

GABRIELLI MIRKO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

PIANA MATTEO (MILLESIMO CALCIO)

LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)



AMMONIZIONE (III INFR)

FERRARESI EMANUELE (CAPERANESE 2015)

ROLANDELLI MICHAEL (CAPERANESE 2015)

LERZA FRANCESCO (CELLA 1956)

GIUDICE FRANCESCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

PARMIGIANI EDOARDO PIER (FOLLO FOOTBALL CLUB)

IMPERATRICE MASSIMO (FORZA E CORAGGIO)

MORACHIOLI LORENZO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

CAPPANNELLI MARCO (LEGINO 1910)

RIZZARI NICOLO (MAGRA AZZURRI)

CORCIULO LUCA (PONTELUNGO 1949)

RAFFO MATTIA (SAMMARGHERITESE 1903)

MARINO DAVIDE (SAMPIERDARENESE)

CASAGRANDE MATTIA (SAN DESIDERIO)

GUELFI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

VIGNOZZI ALESSIO (TARROS SARZANESE SRL)

VERARDI NICOLO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BANCHIERI EDOARDO (ALBISSOLE 1909)

DIANA ANDREA (ALBISSOLE 1909)

SCALIA LORENZO (FINALE)

PASTORINO DANIELE (LEGINO 1910)

VIRTUOSI ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)

ARGERI VITTORIO (SAMPIERDARENESE)

SARPA EMANUELE (SAMPIERDARENESE)

CALLA LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)



AMMONIZIONE (I INFR)

POLITO THOMAS (ALBISSOLE 1909)

CARDILLO FLAVIO (ARGENTINA ARMA)

SEMATI TAHA OTHMAN M (ARGENTINA ARMA)

DAGNINO DIEGO (FINALE)

HALAJ SERGIS (FINALE)

TAKU STIVEN (FINALE)

CALZETTA MATTIA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

PARENTE PAOLO (LEGINO 1910)

DESTITO LORENZO (PONTELUNGO 1949)

DI MOLFETTA ANDREA (SESTRESE BOR. 1919)

MADAFFERI MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)