Calcio | Carcarese Under 21. Salvezza più vicina per i biancorossi, mister Testa: "Dopo il 4-2 alla Rocchettese possiamo evitare i playout" (VIDEO)

“Prima della partita ho sottolineato ai ragazzi l’importanza di questi tre punti. Li abbiamo ottenuti in una gara che forse non è stata tra le più belle, ma oggi siamo stati molto più concreti. Abbiamo commesso un paio di errori nei gol subiti, ma siamo stati molto bravi nella realizzazione delle nostre 4 reti. Se riusciremo a fare bene anche le prossime partite, potremmo riuscire ad evitare i playout. Oggi da segnalare anche l’esordio del 2010 Emanuele Passarello, entrato sul risultato di 3-2. È un ragazzo molto interessante dal punto vista qualificativo e atletico, ha una bella corsa ed è molto intelligente, secondo me potrebbe fare bene. ha già fatto un paio di allenamenti con noi, ho voluto provarlo. L’obiettivo di questo gruppo è far crescere i ragazzi, spero di avere l’occasione di poter portare con noi qualche altro giovane dell’Under 16. Nel loro campionato stanno facendo molto bene e la società li vuole premiare”

Mister Simone Testa commenta la vittoria con la Rocchettese ai canali ufficiali biancorossi.