Calcio | La sosta cade a fagiolo per il Pontelungo, Zanardini: "La rosa è quasi interamente a disposizione, col Masone dobbiamo chiudere il discorso salvezza"

La pausa per il Torneo delle Regioni e quella pasquale arrivano nel momento giusto per il Pontelungo, che ne approfitta per ritrovare energie, uomini e fiducia in vista del decisivo finale di stagione. La squadra, reduce da un’annata complicata, soprattutto sul fronte degli infortuni, guarda ora con maggiore ottimismo alle prossime sfide.

A fare il punto è mister Fabio Zanardini, che evidenzia i benefici dello stop: “Sapevamo che ci sarebbe stata questa sosta e per fortuna ci sta servendo. Abbiamo ritrovato serenità e un pochino di compattezza e abbiamo fatto le cose un pochino più concrete. Finalmente ho avuto a disposizione buona parte della rosa, che è quello che purtroppo ci è mancato quest’anno, soprattutto nei giocatori importanti”.

La classifica resta delicata, ma l’obiettivo è chiaro: chiudere il discorso salvezza il prima possibile. Il tecnico non nasconde le difficoltà vissute durante la stagione: “Siamo in questa situazione di classifica, manca ancora poco ma dobbiamo spingere. È stata una stagione un pochino disgraziata, in continuità con il finale della scorsa, dal punto di vista degli infortuni”.

Nonostante tutto, però, il Pontelungo è vivo e pronto a giocarsi le proprie carte: “La squadra è viva, adesso sta di nuovo bene e sono fiducioso. Dobbiamo cercare di raccogliere più punti possibili perché questa squadra merita qualcosa di più rispetto a quello che sono i punti fatti finora e questo lo dobbiamo prima di tutto a noi stessi”.

Nel mirino c’è la trasferta di Masone, snodo cruciale per indirizzare definitivamente la stagione: “Dobbiamo andare a Masone e mettere il punto finale. Prima ci salviamo e prima possiamo cominciare a vedere anche qualche giovane che merita di far parte di questo gruppo”.

Il Pontelungo si prepara dunque al rush finale con rinnovata fiducia, determinato a centrare una salvezza che rappresenterebbe il giusto premio dopo un’annata complessa.