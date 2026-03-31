Calcio | Torneo delle Regioni. L'esito dei sorteggi per i quarti di finale: l'Under 19 della Liguria sfiderà il Lazio

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Si è concluso il sorteggio per la fase a eliminazione diretta del Torneo delle Regioni. Il tabellone dei Quarti di Finale, in programma mercoledì) è ora completo per tutte le categorie, con particolare attenzione alla categoria Under 19, dove il sorteggio ha stabilito l'incrocio tra la Liguria e il Lazio.

Le gare si disputeranno nei comuni delle province di Bari e Brindisi, seguendo una programmazione oraria che coprirà l'intera giornata. Di seguito il dettaglio degli incontri.





Under 19 (Inizio gare ore 16:30)

Nella categoria maggiore, le teste di serie (Lombardia, Liguria, Friuli VG, Emilia Romagna) hanno conosciuto le proprie avversarie. Il confronto tra Liguria e CR Lazio si disputerà sul campo di Fasano.

Gara A: Friuli V.G. - Calabria (Putignano, BA)

Gara B: Emilia Romagna - Sardegna (Alberobello, BA)

Gara C: Lombardia - Puglia (Noci, BA)

Gara D: Liguria - CR Lazio (Fasano, BR)



Under 15 (Inizio gare ore 09:30)

La giornata di gare si aprirà al mattino con la categoria Under 15.

Gara A: Emilia Romagna - Veneto (Latiano, BR)

Gara B: Friuli VG - Puglia (San Vito dei Normanni, BR)

Gara C: Lombardia - CR Lazio (Ceglie Messapica, BR)

Gara D: Toscana - Campania (Fasano, BR)



Under 17 (Inizio gare ore 11:30)

A seguire scenderanno in campo le formazioni Under 17.

Gara A: Campania - Toscana (Latiano, BR)

Gara B: CR Lazio - Calabria (San Vito dei Normanni, BR)

Gara C: Emilia Romagna - Abruzzo (Ceglie Messapica, BR)

Gara D: Friuli VG - Marche (Fasano, BR)



Femminile (Inizio gare ore 14:00)

Il primo pomeriggio sarà riservato al torneo femminile, con quattro incontri distribuiti tra le province di Bari e Brindisi.

Gara A: Veneto - Marche (Putignano, BA)

Gara B: Calabria - Abruzzo (Alberobello, BA)

Gara C: Lombardia - Umbria (Noci, BA)

Gara D: CP Trento - CR Lazio (Fasano, BR)