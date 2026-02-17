Calcio | Il Sassello cade nello scontro diretto, mister Musso: "Onore alla Nolese" (VIDEO)

Sconfitta per il Sassello, battuto 4-0 dalla Nolese nello scontro al vertice del girone B di Seconda Categoria.

Un risultato che ridisegna gli equilibri in alta classifica e che mister Fabio Musso analizza con lucidità al termine della gara: "Ha vinto la Nolese, ha vinto una squadra organizzata, forse più pronta di noi ad affrontare questo tipo di partite. Noi siamo stati in partita nel primo tempo, abbiamo cercato di ribattere al loro potenziale offensivo e ce l’abbiamo fatta. Abbiamo preso un gol su calcio d’angolo evitabile, dovevamo evitarlo. Non abbiamo costruito tantissimo, ma qualche occasione abbiamo provato a crearla".

"Il secondo gol ci ha tagliato le gambe - ha aggiunto Musso - È un peccato, ma per noi è una tappa di un percorso che nella nostra testa dura almeno tre anni. Siamo in una posizione di classifica inimmaginabile se pensiamo a quando l’anno scorso siamo partiti con questo gruppo".

"È amaro perdere perché volevamo giocare le nostre carte - ha concluso il tecnico - però onore alla Nolese che ha disputato una partita migliore della nostra".