Calcio | Nolese, Bruni dopo il poker al Sassello: "Risultato che parla chiaro, bravi a reagire dopo la sconfitta di Pallare" (VIDEO)

Vittoria netta e pesante in chiave classifica per la Nolese, che si impone 4-0 nello scontro diretto al vertice contro il Sassello nel girone B di Seconda Categoria.

A fine gara è Francesco Bruni, difensore della Nolese, a commentare la prestazione della squadra: "Un risultato che parla chiaro. Complimenti al Sassello perché è una squadra organizzata, con giocatori molto forti. Noi abbiamo dato il massimo, il risultato secondo me è giusto e ce la portiamo a casa. Complimenti al Sassello, ma anche complimenti a noi che arrivavamo da una sconfitta abbastanza tosta come quella della settimana scorsa".

Per i biancorossi ora l’attenzione si sposta sulla Coppa Liguria, con l’impegno sul campo dell’Alta Val d’Orba: "Sarà tosta - conclude Bruni - La Coppa è un obiettivo importante, cercheremo di dare il massimo come sempre".