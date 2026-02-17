 / Calcio

Calcio | 17 febbraio 2026, 16:47

Calcio | Savona, vittoria col Pontelungo e ora derby con l'Albissole. Sassari: "Abbiamo solo un risultato, andremo là per vincere" (VIDEO)

I biancoblù hanno superato 3-0 gli ingauni: domenica prossima l'impegno sul campo della prima in classifica

Calcio | Savona, vittoria col Pontelungo e ora derby con l'Albissole. Sassari: &quot;Abbiamo solo un risultato, andremo là per vincere&quot; (VIDEO)

Vittoria per il Savona nell’ultimo turno del girone A di Promozione. I biancoblù superano 3-0 il Pontelungo, con tutte le reti arrivate nella ripresa dopo un primo tempo sottotono.

Ad aprire le marcature è stato Samuele Sassari, protagonista poi in sala stampa nel post gara: "Non siamo contenti assolutamente del primo tempo fatto, non è andato niente per il verso giusto, anche se qualcosa abbiamo creato. Poi siamo entrati nel secondo tempo e abbiamo dato la svolta alla partita, perché era quello che serviva".

Sassari ha poi dedicato la rete ai suoi affetti più cari: "Lo dedico alla mia famiglia, che è sempre presente al campo, e ai miei amici".

All’orizzonte c’è ora la sfida contro la capolista Albissole: "Sicuramente è la squadra da battere in questo campionato, non ha sbagliato niente da inizio anno e noi dobbiamo farci trovare pronti. Dobbiamo fare una settimana fatta bene, giusta, con la testa giusta e poi domenica si vedrà".

Uno scontro che potrebbe rappresentare uno snodo importante della stagione: "Non lo so, mancano ancora tante partite, però noi abbiamo solo un risultato da fare, che è vincere. Non ci sono altri discorsi da fare. Noi andremo là per vincere e basta".

Gabriele Siri

