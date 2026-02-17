Calcio | Ancora un ribaltone per la Veloce: lascia mister Morbelli, la panchina granata a Mario Gerundo

Nuovo scossone per la panchina della Veloce. In un momento di risultati non propriamente positivi, arriva il secondo cambio della guardia stagionale. I granata della Città della Torretta salutano mister Morbelli e danno il bentornato a mister Mario Gerundo.
Ecco la nota del club.
"Il Consiglio Direttivo della FBC Veloce 1910 comunica di aver ratificato le dimissioni rassegnate da mister Alessandro Morbelli, che con stima ed amicizia sincera ringrazia per l’importante lavoro svolto e la fattiva collaborazione prestata. Mister Morbelli continuerà a ricoprire all’interno della Società il ruolo di allenatore della formazione juniores e quello di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile.
La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata a mister Mario Gerundo, che guiderà già l’allenamento di stasera. Allo stesso la Società granata porge il più sentito bentornato e l’augurio di buon lavoro".