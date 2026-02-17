Calcio | L'Albissole continua a vincere, Pastorino: "Abbiamo saputo soffire e poi abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo" (VIDEO)

L’Albissole continua la sua corsa in vetta al girone A di Promozione grazie al successo per 2-1 sul campo della Baia Alassio. Una vittoria pesante, arrivata al termine di una gara combattuta e decisa da un gran gol di Macagno.

A fine partita è il portiere Daniele Pastorino, grande protagonista della sfida, a fotografare l’andamento del match: "È stata una partita difficile perché comunque la Baia Alassio è un’ottima squadra e abbiamo saputo soffrire nei momenti in cui dovevamo soffrire. Abbiamo espresso il nostro gioco quando eravamo in fiducia e poi Manu (Macagno, ndr), cosa dire? È un giocatore eccezionale, ha regalato questa perla, penso a tutto il pubblico".

Una vittoria costruita anche con sacrificio e carattere, come sottolinea lo stesso numero uno di mister Cattardico: "Anche la partita di mercoledì di Coppa a livello fisico ci ha condizionato un pochino, però mentalmente siamo sempre stati sul pezzo, anche quando eravamo in difficoltà. Abbiamo saputo resistere, poi abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo e abbiamo portato a casa tre punti".

All’orizzonte c’è ora un altro snodo cruciale della stagione: domenica al Faraggiana arriverà il Savona: "Sì, giochiamo in casa e sarà sicuramente la partita delle partite, ci sarà il pienone. Però noi dobbiamo affrontarla come tutte le altre, con la testa giusta, con la fame giusta, con la cattiveria giusta e speriamo di portare a casa i tre punti".