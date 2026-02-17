Calcio | Il "Moccagatta" attende il Pietra Ligure: le info per la sosta e l'acquisto dei biglietti

E' atteso da un altro mercoledì di Coppa Italia il Pietra Ligure che, dopo l'esordio casalingo non fortunato contro la Solbiatese, è ora atteso dalla prestigiosa trasferta di domani, 18 febbraio, sul campo dell'Alessandria.

Il fischio d'inizio è fissato alle ore 14:30 al "Moccagatta", dove per assistere alla gara sarà aperta la tribuna. La società grigia ha comunicato intanto il prezzo dei biglietti, fissato a 10 euro per l'intero e 6 euro per il ridotto, con botteghini aperti già quest'oggi dalle 17 alle 19 e domani, mercoledì 18, già dalle 12:30.

Per chi è intenzionato a raggiungere lo storico impianto alessandrino, l'uscita autostradale consigliata è quella di Alessandria Sud, proseguendo poi sulla provinciale 30 fino allo svincolo per via Massobrio e quindi Spalto Marengo. Per la sosta, è possibile sfruttare le aree di Piazza Divina Provvidenza o Piazzale Enrico Berlinguer.