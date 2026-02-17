Calcio | Andora, colpo esterno a Oneglia. Mister Ghigliazza: "Alleno un gruppo di ragazzi veramente fantastici" (VIDEO)

Vittoria importante per l’Andora, che si impone 3-1 sul campo dell’Oneglia.

Nel post partita, il tecnico Fabio Ghigliazza ha voluto innanzitutto sottolineare la forza del gruppo: "Parto dal dire che alleno un gruppo di ragazzi veramente fantastici, perché stiamo vivendo difficoltà dopo gli infortuni della partita con la Golfo Dianese, ma i ragazzi sembra che siano usciti da questo ancora più forti".

L’allenatore ha evidenziato le problematiche affrontate nell’ultima settimana: "Numericamente siamo in difficoltà, ma da una settimana come questa, dove avevamo un paio di problemi fisici in più, ne siamo usciti molto bene".

Sul piano tecnico, Ghigliazza analizza così l’andamento del match: "Dopo un primo tempo in cui non abbiamo fatto benissimo, dove si poteva fare sicuramente meglio, siamo comunque andati in vantaggio. Nel secondo tempo siamo stati bravi a fare quello che dovevamo e a interpretare bene la partita. Paghiamo cinque minuti finali in cui commettiamo una leggerezza e diamo a loro l’opportunità di crederci. Loro sono stati bravi sul 3-1 a crederci negli ultimi minuti, quindi faccio i complimenti anche a loro".

"La serie di risultati è una serie di risultati importanti, dobbiamo continuare così - ha concluso il tecnico - Ci aspettano due scontri diretti belli, interessanti, difficili e sono convinto che li affronteremo al massimo, poi vedremo quali risultati porteremo a casa".