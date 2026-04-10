Nuoto Artistico | Doria Nuoto Loano in evidenza alla Sciorba: podi e crescita al Trofeo “Piccole Donne”

Il Trofeo “Piccole Donne”, giunto alla sua quinta edizione,nato con finalità benefiche contro la violenza sulle donne, si è svolto a Genova presso la piscina Sciorba nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 marzo, confermandosi una manifestazione di rilievo interregionale.



La competizione si è aperta sabato con le categorie Juniores e Senior, regalando subito grandi soddisfazioni per il Doria Nuoto Loano. La squadra composta da Maya Ordine, Sofia Ghigliazza, Beatrice Mino, Matilde Marino, Giorgia Zanoni e Giulia Maria Manni ha conquistato un eccellente primo posto, confermando un riscontro altamente positivo. Nel singolo, Maya Ordine ha ottenuto una brillante quarta posizione con il suo nuovo esercizio, mentre nei doppi le coppie Ghigliazza–Mino e Ordine–Zanoni si sono classificate a pari merito al quinto posto. Ottima anche la prova di Elena Razzaio, quinta nel singolo senior a solo un mese dal rientro dopo un anno di stop. Grande risultato infine nel doppio assoluti, dove Matilde Marino e Giada Delitala hanno conquistato uno splendido secondo posto.



La giornata di domenica è stata dedicata alle categorie Esordienti C, B, A e Ragazze. Al mattino sono scese in acqua le più giovani, molte delle quali alla loro prima esperienza. Le atlete Esordienti C hanno dimostrato determinazione nel superare emozioni e difficoltà, mostrando già entusiasmo e voglia di migliorarsi. Si sono esibite Mia Pastorino nel singolo, Adelaide Riolfo e Cecilia Navoni nel doppio, il trio formato da Nicole Della Vecchia, Cloe Rinaldi e Nora Viassolo e la squadra composta da Pastorino, Riolfo, Navoni e Sofia Garzolio.

Per la categoria Esordienti B, il singolo di Lavinia Tosetti, eseguito con potenza ed eleganza, ha ottenuto una bellissima quinta posizione. Buoni risultati anche nei doppi sulle note di “Grease”: il duo misto formato da Giovanni Grillo e Maria Cesio e la coppia Alessia Perri e Cecilia Viglizzo hanno mostrato grande sintonia e interpretazione. La squadra, composta da Valentina Bianchi, Rebecca Passino, Diletta Noberasco, Lavinia Tosetti, Giovanni Grillo, Maria Cesio, Alessia Perri e Cecilia Viglizzo, ha conquistato un meritatissimo secondo posto con un esercizio ispirato a “Zootropolis”, distinguendosi per energia e presenza scenica.



Ottimo inizio anche per la categoria Esordienti A. Gea Piromalli si è esibita nel singolo sulle note di “Crystallize”, offrendo una buona prova nonostante l’esordio nella nuova categoria. Nel pomeriggio, nei doppi, Piromalli insieme ad Amelia Bonfante hanno ottenuto un grintoso settimo posto, mentre Virginia Parodi ed Elesja Kulla si sono distinte con un esercizio brillante su ritmi brasiliani. Grande soddisfazione infine per il trio composto da Piromalli, Bonfante e Tosetti, che hanno conquistato un ottimo terzo posto, dimostrando impegno e molta voglia di crescere.



Sempre nel pomeriggio si è svolta la gara della categoria Ragazze, che ha regalato risultati di grande rilievo. Giulia Maria Manni ha conquistato un meritatissimo secondo posto nel singolo. Secondo gradino del podio anche per la squadra formata da Viola Gattuso, Letizia Dall’O, Matilde Orso, Beatrice Illiano, Emmaluna Capelli, Carlotta Varaldo, Maddalena Attolini e Anita Bassani, che ha sfiorato la vittoria per pochi decimi. Buone le prestazioni dei doppi Bassani–Varaldo e Grappiolo–Attolini, entrambe coppie al primo anno nella categoria, che hanno dimostrato grinta e determinazione. A chiudere la giornata è stato il trio composto da Beatrice Illiano, Viola Gattuso e Letizia Dall’O, che con un’esecuzione eccellente ha conquistato la medaglia d’oro, coronando il lavoro svolto nei mesi precedenti.



Nel complesso, le allenatrici si sono dichiarate molto soddisfatte dei risultati ottenuti e del percorso di crescita delle atlete, guardando con entusiasmo ai prossimi appuntamenti.