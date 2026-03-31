Vela | Albissola è pronta ad ospitare la prima regata WingFoil

Il fine settimana del 28 e 29 marzo ha segnato un momento storico per gli sport acquatici in Liguria. Il golfo di Albissola ha infatti ospitato la prima regata WingFoil organizzata nella I Zona FIV.

L’evento, caratterizzato da un forte impatto mediatico e sportivo, è stato reso possibile grazie alla sinergica collaborazione tra il Mirage Windsurfing Club e la Lega Navale Italiana di Savona, che ha attirato atleti di altissimo livello e ha regalato al pubblico due giornate di puro spettacolo agonistico.

Le due giornate di gara hanno offerto condizioni meteorologiche diametralmente opposte, mettendo a dura prova le abilità dei partecipanti e l’efficienza della macchina organizzativa. Il sabato è stato caratterizzato da un vento instabile, con numerosi salti di direzione, che ha richiesto ripetuti riposizionamenti del percorso, fino all’arrivo di un ponente costante tra i 15 e i 18 nodi, che ha consentito lo svolgimento di sei prove regolari e combattute. La domenica lo scenario è mutato radicalmente con l’ingresso di una tramontana tesa fino a 30 nodi, trasformando la competizione in una vera e propria sfida di resistenza, tecnica e di controllo assoluto. Nonostante le condizioni estreme, il posizionamento preciso del campo ha consentito di completare altre sei prove, portando il totale del weekend a dodici.

Al termine delle regate, e considerando i tre scarti previsti, la classifica finale ha visto trionfare Leonardo Guazzini dello Yacht Club Italiano ASD, seguito dal compagno di circolo Matteo Crovetto. Straordinaria è stata la prestazione di Marta Monge del Club del Mare ASD, la quale, pur avendo regatato soltanto domenica, ha conquistato sei primi posti consecutivi, aggiudicandosi un meritatissimo terzo posto. L’organizzazione ringrazia sentitamente il Mirage Windsurfing Club ASD per l’eccellente gestione dell’evento e il Comitato di Regata, presieduto da Emanuele Berta, per l’impeccabile lavoro svolto in acqua.

Questa manifestazione si inserisce in un ambizioso progetto sviluppato in accordo con Marco Iazzetta e la Direzione Tecnica Zonale, volto ad avviare un calendario di regate zonali WingFoil già da quest’anno.

L’obiettivo è offrire agli atleti del territorio la possibilità di allenarsi e competere su campi di regata locali, evitando lunghe e dispendiose trasferte in altre zone. Davide Fazio, Direttore Sportivo del Club, ha dichiarato: “La professionalità dei giudici, dei posaboe e dell’assistenza, sia in mare sia a terra, ha garantito lo svolgimento impeccabile di tutte le prove, anche nelle fasi più complesse. Questa prima WingFoil Race non è stata soltanto una regata, ma anche un segnale di rinnovata vitalità. Il Mirage Windsurfing Club torna a essere un punto di riferimento per l’organizzazione di eventi velici, aprendo la strada a nuove iniziative e confermando Albissola come uno degli scenari più affascinanti e dinamici per questo sport”.

“Lo sviluppo della classe WingFoil in I Zona rappresenta per noi una direttrice strategica molto importante, perché intercetta una disciplina giovane, dinamica e sempre più attrattiva, capace di avvicinare nuovi atleti alla vela agonistica. La Liguria ha già dimostrato di poter esprimere profili di livello assoluto, competitivi anche in ambito internazionale, e proprio per questo riteniamo fondamentale costruire un circuito zonale che consenta ai nostri atleti di allenarsi e confrontarsi con continuità sui campi di regata del territorio. Investire in questa classe significa sostenere il presente e, soprattutto, creare le condizioni per una crescita tecnica stabile e strutturata del movimento nei prossimi anni”, dichiara Alessandro Pezzoli, Presidente del Comitato I° Zona FIV.

Il Comitato I Zona FIV, in stretta sinergia con gli affiliati del territorio ligure e con la Direzione Tecnica Zonale, lavora costantemente per contribuire allo sviluppo e alla diffusione dello sport della vela. Attraverso la promozione di eventi, regate e programmi di formazione, il Comitato si impegna a sostenere l’eccellenza sportiva e a valorizzare le coste liguri come palcoscenico ideale per competizioni veliche di ogni livello e di ogni disciplina.





