Calcio | Prima Categoria A. Luci accese al Riva per il recupero, stasera si gioca San Filippo Neri - Quiliano & Valleggia

E' un momento di buona forma quello che stanno attraversando San Filippo Neri e Quiliano & Valleggia, stasera chiamate al recupero della diciassettesima giornata di campionato..

I padroni di causa ingauni, ottenendo l'intera posta in palio, rientrerebbero a tutti gli effetti a battagliare per la disputa dei playout, forti anche del recente successo in casa dell'Ospedaletti.

I ragazzi di Molinaro vorranno però cogliere la quarta vittoria consecutiva per inserirsi a pieno diritto nella corsa ai piazzamenti playoff, seppur il ritmo di marcia del Ventimiglia possa proiettare direttamente i frontalieri agli spareggi regionali.

Fischio d'inizio al Riva alle 20:30, dirige Baccino di Savona. Livescore su Svsport.it