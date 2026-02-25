Giudice Sportivo | Serie D. Multata la Cairese, un turno a Gjura, Casazza, Scalzi e Del Bello

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 22/ 2/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
GARE DEL 22/ 2/2026 In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA' AMMENDA
Euro 500,00 CAIRESE Per inosservanza dell'obbligo di presenza dell'ambulanza di soccorso ai bordi del campo.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
CASARETTO GIAN MARCO (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L) Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara.
TANZI LORENZO (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L) Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
LUNARDON MANUEL TOMMASO (GOZZANO SSDRL)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
GJURA KLETO (ASTI)
CASAZZA GABRIELE (CHISOLA CALCIO)
SCALZI FILIPPO (DERTHONA FBC 1908)
DEL BELLO FRANCESCO (IMPERIA CALCIO SRL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
DALMASSO ALESSANDRO (GOZZANO SSDRL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
NOBILE CARLO (DERTHONA FBC 1908)
CECCARINI MATTIA (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
CILETTA ALESSIO (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
DE PONTI ORSO MARIA (VARESE FOOTBALL CLUB SRL)