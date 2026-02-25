Calcio | Serie D. Arriva Scotto sulla panchina della Lavagnese, sabato esordio da ex contro il Sestri Levante

La Lavagnese riparte da Andrea Scotto. Il club bianconero, impegnato nel campionato di Serie D, ha scelto il nuovo tecnico, chiamato a guidare la squadra nella fase decisiva della stagione.

Scotto, che in passato ha allenato il Sestri Levante e ha maturato esperienza nel settore giovanile della Virtus Entella, prende il posto di Manuel Scalise. Quest’ultimo era subentrato a Vincenzo Ranieri, in un’annata fin qui segnata da diversi avvicendamenti in panchina.

La situazione di classifica impone una svolta immediata: la Lavagnese occupa attualmente il penultimo posto nel girone A, a pari punti con l’Asti. L’obiettivo è risalire la graduatoria e centrare la salvezza.

Il debutto del nuovo allenatore è fissato per sabato 28 febbraio, in una sfida particolarmente sentita. I bianconeri saranno infatti di scena in trasferta, proprio sul campo del Sestri Levante, allo stadio Sivori, con calcio d’inizio alle ore 20.30 in notturna. Un incrocio dal sapore speciale per Scotto, chiamato subito a incidere contro una delle sue ex squadre.