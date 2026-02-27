Festa della Donna al Molo 8.44: una giornata tra bellezza, ascolto e ispirazione

Domenica 8 marzo il centro commerciale Molo 8.44 di Vado Ligure celebra la Festa della Donna con un’iniziativa speciale pensata per dedicarsi tempo, riscoprirsi e valorizzarsi.

Dalle 11 alle 19, gli spazi del centro ospiteranno un percorso esperienziale gratuito in cui le visitatrici potranno incontrare diverse professioniste del benessere e dell’immagine, vivendo momenti di consulenza personalizzata e scoperta di sé.

La giornata offrirà l’opportunità di avvicinarsi alla cartomanzia in uno spazio di ascolto e intuizione, oppure di ricevere la propria mappa astrale personalizzata, elaborata a partire da data, ora e luogo di nascita e consegnata come ricordo dell’esperienza. Non mancheranno inoltre consulenze dedicate alla valorizzazione dell’immagine, con l’analisi dei tratti del volto e suggerimenti su make-up, accessori e stile, affiancate da flash make-up personalizzati per esaltare la bellezza naturale di ciascuna partecipante.

Per tutta la giornata una hostess accoglierà e accompagnerà le visitatrici all’interno delle attività, invitandole a prendere parte alle esperienze proposte.

"L’iniziativa vuole essere un invito a fermarsi, concedersi attenzione e celebrare l’unicità femminile attraverso piccoli gesti di cura e consapevolezza" spiegano dalla direzione dello shopping center vadese.

La partecipazione è libera e gratuita.