Maiorca e Rubegni trionfano alla Cinghiale Marino Longboard Cup: spettacolo, passione e storia tra le onde di Andora

La competizione ha incoronato i nuovi campioni nelle categorie maschile e femminile.

A salire sul gradino più alto del podio è stato Mattia Maiorca che riporta il titolo in Sardegna, grazie a una condotta di gara impeccabile e alla capacità di interpretare al meglio le piccole, ma rapide onde di scirocco.

Sul fronte femminile si scrive un’altra pagina di storia: Francesca Rubegni conquista il suo sedicesimo titolo italiano, confermandosi una vera leggenda del longboard nazionale e un riferimento assoluto per l’intero movimento.

Dietro i due ori, le classifiche finali premiano anche, per la categoria maschile, al secondo posto Renato Carta, al terzo Filippo Marullo e al quarto Stefano Frassetto; mentre nella categoria femminile al secondo posto Giulia Pala e al terzo Emma Teneriffa.

Le condizioni meteo-marine non hanno reso semplice la sfida: onde piccole ma tecniche, con serie veloci e selettive, hanno richiesto lucidità e prontezza in ogni heat. Gli atleti, tuttavia, hanno saputo trasformare la difficoltà in spettacolo, regalando una finale combattuta ed emozionante.





“Un parco giudici di altissimo livello ha garantito uno svolgimento impeccabile della competizione – racconta Paolo Colombini, organizzatore della manifestazione e riferimento storico del surf ligure. “Un ringraziamento speciale va anche agli atleti, che nonostante le onde non rispettassero del tutto le previsioni, hanno dato il massimo fino all’ultima heat”,

La Cinghiale Marino Longboard Cup si conferma non solo una competizione chiave del calendario nazionale, ma anche un evento capace di coniugare spirito sportivo, accoglienza e cultura surf.





“Il longboard non è stato incluso nel programma olimpico di Los Angeles 2028, con grandissimo dispiacere della FISSW e della Federazione Internazionale – commenta Claudio Ponzani, Presidente della FISSW - “tuttavia noi andiamo avanti. Lo facciamo con orgoglio, passione e gratitudine verso chi ogni giorno costruisce il presente e il futuro di questa disciplina: atleti, tecnici, giudici, club e organizzatori. Eventi come questo dimostrano quanto il longboard sappia unire tradizione e spettacolo. Complimenti a tutti, e grazie al Cinghiale Marino Surf Club per la straordinaria organizzazione e accoglienza.”