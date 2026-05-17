Pallanuoto | Rari Nantes Savona in scioltezza a Palermo, Leinweber esagerato con 11 reti

La Rari Nantes Savona ha travolto ieri la Telimar Palermo, consolidando il proprio ruolo di terza forza del campionato di Serie A1. Nella penultima giornata della regular season, alla piscina comunale di Terrasini, i biancorossi di Alberto Angelini si sono imposti con un netto 22-9, al termine di una prova di grande autorità .

Protagonista assoluto del match è stato Oliver Leinweber, autore di una prestazione semplicemente straordinaria: l’attaccante ungherese ha realizzato ben 11 reti, record personale in una singola partita e bottino che gli permette di rafforzare la leadership nella classifica marcatori del massimo campionato. Di queste, quattro sono arrivate su tiro di rigore.

L’avvio di gara è stato subito acceso. Dopo il vantaggio firmato da Leinweber, il Telimar ha risposto con Saveljic prima del nuovo allungo savonese grazie a Gullotta e Marini. I siciliani sono rimasti in partita nel primo quarto anche grazie alla rete di Vucurovic e all’espulsione definitiva di Damonte per gioco scorretto, episodio che ha contribuito ad aumentare la tensione in acqua. Il primo tempo si è comunque chiuso sul 3-2 per la Rari.

Dal secondo quarto in avanti, però, il Savona ha progressivamente preso il controllo dell’incontro fino al definitivo 22-9.

Per i biancorossi sono andati a segno anche Bruni con 3 reti, Rocchi e Marini con 2 ciascuno, oltre ai gol di Occhione, Gullotta, Condemi e Guidi.

Il prossimo appuntamento per i biancorossi sarà mercoledì 27 maggio, quando alla “Zanelli” di Savona arriverà l’Iren Genova Quinto per l’ultima giornata della regular season. Fischio d’inizio alle 19:30.







TELIMAR – BANCO BPM R.N. SAVONA 9 – 22

Parziali (2 – 3) (2 – 6) (2 – 5) (3 – 8)

TELIMAR : Massaro, Mangiante, Vucurovic 2, Saveljic 2, Boggiano, Alfonso Pozo 1, Giliberti 2 (di cui 1 su rigore), Muscat Melito 2, Lo Cascio, Fabiano, Lo Dico, Pettonati, Mandalà, Giannino, Taormina.

Allenatore Ivano Quartuccio.

BANCO BPM R.N. SAVONA : Del Lungo, Rocchi 2, Damonte, . / ., Occhione 1, Rizzo, Gullotta 1, Bruni 3, Condemi 1, Guidi 1, Leienweber 11 (di cui 4 su rigore), Marini 2, Giotta Lucifero, Cora, Turazzini.

Allenatore Alberto Angelini.

Arbitri: Fabio Ricciotti di Roma e Federico Braghini di Marino (Roma).

Delegato Fin : Gianluca Centineo di Palermo.

Superiorità numeriche:

TELIMAR: 6 / 16 + 3 rigori di cui 1 realizzato.

BANCO BPM R.N. SAVONA: 6 / 10 + 4 rigori realizzati.

Note:

Usciti per 3 falli : Nel 4° tempo Cora e Condemi (Savona).

Nel 1° tempo è stato espulso per gioco scorretto Damonte (Savona).

Nel 3° tempo è stato espulso per gioco scorretto Saveljic (Telimar).

Nel 3° tempo Giliberti (Telimar) ha fallito due rigori (palo e parato da Del Lungo).

Ad inizio 4^ tempo il Savona ha sostituito in porta De Lungo con Giotta Lucifero.

A 5'02” dalla fine del 4° tempo il Telimar ha sostituito in porta Massaro con Mandalà.