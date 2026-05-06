Pallanuoto | La Rari batte il Posillipo, capitan Rizzo: "Pronti per i playoff, contiamo sulla spinta dei tifosi"

Il Banco BPM Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con il Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 24^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto 2025/2026. 16 a 14 è stato il risultato finale in favore del Savona.

Migliori marcatori dell’incontro con 4 reti ciascuno il centroboa Lorenzo Bruni e l’attaccante Oliver Leinweber, poi con 3 reti Luca Damonte, a cui si sono aggiunte le doppiette di Figlioli e Occhione ed il gol di Rocchi.

“Partita che è un grande classico della pallanuoto italiana. Noi - ha spiegato capitan Rizzo - abbiamo fatto tanti errori, dobbiamo migliorare perché entriamo nella fase calda della stagione e dobbiamo allenarci ancora di più per essere preparati. Partite del genere ci devono insegnare che non dobbiamo mai mollare di un centimetro perché possiamo fare bene con tutti ma anche che possiamo rischiare con tutti. Ora abbiamo ancora due partite di Regular Season, poi ci saranno i Play Off che saranno tutta un’altra storia, sarà un nuovo campionato. Noi abbiamo ancora margine di miglioramento e dobbiamo allenarci forte e riuscire a fare meglio di quanto fatto fino ad ora “. Quindi l’appello al pubblico: “ Non lo scopriamo adesso, il pubblico ci regala sempre grande calore ed una grande spinta, speriamo che Savona risponda e che venga a sostenerci in piscina”.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la partita valevole per la 25^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 in programma nella piscina “Comunale” di Terrasini (Palermo) con il Telimar. L’incontro avrà inizio alle ore 19,00.





BANCO BPM R.N. SAVONA – RANIERI IMPIANTISTICA C.N. POSILLIPO 16 – 14

Parziali (4 – 6) (4 – 2) (4 – 2) (4 – 4)





TABELLINO

BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi 1, Damonte 3, Figlioli 2, Occhione 2, Rizzo, Gullotta, Bruni 4, Condemi, Guidi, Leinweber 4, Marini, Giotta Lucifero, Cora, Turazzini.

Allenatore Alberto Angelini.





RANIERI IMPIANTISTICA C.N. POSILLIPO: Izzo, Parrella, Nagy 1, Radovic 1, De Florio La Rocca, Aiello, Renzuto Iodice 4, Cuccovillo 1, Maksimovic, Bertoli 2, Milicic 1, Rocchino 2, Spinelli, Valle 2, Porzio P..

Allenatore Giuseppe Porzio.

Arbitri: Riccardo Carmignani di Messina e Giuliana Nicolosi di Catania.

Delegato Fin : Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.

Superiorità numeriche:

BANCO BPM R.N. SAVONA: 4 / 12.

RANIERI IMPIANTISTICA C.N. POSILLIPO: 4 / 15 + 4 rigori di cui 2 realizzati.



Spettatori : 50 circa.

Usciti per 3 falli : Nessuno.

A 6’47” dalla fine del 1° tempo Renzuto Iodice (Posillipo) ha sbagliato un rigore (parato da Del Lungo).

A 6’51” dalla fine del 4° tempo è stato ammonito per proteste l’allenatore del Posillipo, Porzio.

A 1’16” dalla fine del 4° tempo Cuccovillo (Posillipo) ha sbagliato un rigore (parato da Del Lungo).