Pallanuoto | Rari Nantes Savona. Ufficiale il passaggio di Pietro Figlioli al Chiavari

L'esperienza di Pietro Figlioli alla Rari Nantes è arrivata alla conclusione.

Dopo il triennio passato con i colori biancorossi, i rumor degli ultimi giorni hanno trovato concretezza. Sarà infatti il Chiavari Nuovo la nuova destinazione del plurimedagliato azzurro.

La nota ufficiale:

"Nell’anno dell’80° anniversario, Chiavari Nuoto è orgogliosa di annunciare il ritorno di uno dei suoi atleti più rappresentativi: Pietro Figlioli vestirà nuovamente i colori verdeblù nella prossima stagione!

Uno dei grandi protagonisti della pallanuoto italiana e internazionale torna a casa, portando con sé esperienza, carisma e una storia speciale già scritta insieme alla nostra società.

Nel corso della sua carriera, Pietro Figlioli è stato capitano della Nazionale italiana di pallanuoto, conquistando una medaglia d’argento olimpica e una medaglia di bronzo olimpica, oltre a vincere due campionati mondiali. Un percorso ai massimi livelli della pallanuoto mondiale che lo ha reso uno degli atleti italiani più iconici della sua generazione.

“Sono felice di tornare alla Chiavari Nuoto. Darò il massimo per contribuire agli obiettivi della squadra e trasmettere entusiasmo ed esperienza ai compagni.”



Il Presidente Danilo Ghio e il Vice Presidente e DS Avv. Claudio Zadra:

“Parliamo di un campione straordinario. Il ritorno di Pietro rappresenta un momento storico per la Chiavari Nuoto e per tutti i nostri tifosi.”