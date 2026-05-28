Pallanuoto | Rari Nantes Savona young per l'ultima gara della regular season, Occhione: "Bello vedere così tanti giovani in acqua"

l Banco BPM Rari Nantes Savona ha chiuso con una vittoria la Regular Season del campionato di Serie A1 di pallanuoto 2025/2026. Ieri, nella piscina “Zanelli”, i biancorossi hanno superato l’Iren Genova Quinto con il punteggio di 16-13 nella gara valida per la 26ª giornata.

Top scorer dell’incontro sono stati Occhione e Gullotta, entrambi a segno tre volte. Due reti ciascuno invece per Damonte, Bruni e Guidi, mentre sono andati a referto anche Corallo, Bragantini, Leinweber e Marini.

Da segnalare l’esordio in Serie A1 del classe 2009 Tommaso Cannavera.

Al termine della gara Davide Occhione ha commentato: “È stato bello vedere tanti giovani in acqua in entrambe le squadre. Abbiamo fatto riposare i giocatori con maggiore esperienza in vista dei prossimi impegni e i ragazzi hanno risposto molto bene. È sempre bello chiudere la Regular Season in casa con una vittoria”.

Per la squadra allenata da Alberto Angelini il prossimo appuntamento sarà Gara 1 dei quarti di finale dei Play Off Scudetto, ancora alla “Zanelli” contro l’Iren Genova Quinto. Il match inizierà alle ore 15.





BANCO BPM R.N. SAVONA – IREN GENOVA QUINTO 16 – 13

Parziali (4 – 3) (5 – 2) (3 – 4) (4 – 4)



TABELLINO

Formazioni

BANCO BPM R.N. SAVONA: Giotta Lucifero, Rocchi, Damonte 2, Corallo 1, Occhione 3, Bragantini 1, Gullotta 3, Bruni 2 (di cui 1 su rigore), Mordeglia, Guidi 2, Leinweber 1, Marini 1,Turazzini, Cora, Cannavera.

Allenatore Alberto Angelini.



IREN GENOVA QUINTO: Nishimura, Gambacciani J., Testa 1 (su rigore), Villa 3 (di cui 1 su rigore), Gambacciani N., Gandolfo, Puccio 1, Galli, Iannone 1, Massa 2, Siface, Pistaffa 1, Noli, Veklyuk 1, Miraldi 3.

Allenatore Luca Bittarello.



Arbitri: Marco Piano di Genova e Tiziano Petrini di Roma.

Delegato Fin : Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.

Superiorità numeriche:

BANCO BPM R.N. SAVONA: 3 / 8 + 1 rigore realizzato.

IREN GENOVA QUINTO: 3 / 10 + 3 rigori di cui 2 realizzati.



Note:

Spettatori : 100 circa.

Usciti per 3 falli : a 3’05” dalla fine del 3° tempo Mordeglia (Savona); a 2’39” dalla fine del 4° tempo Cora (Savona).

A 2’32” dalla fine del 4° tempo Iannone (Quinto) ha sbagliato un rigore (fuori).

Nel Savona in porta Giotta Lucifero nel 1° e 2° tempo, Turazzini nel 3° e 4° tempo.