Pallanuoto | Rari Nantes Savona young per l'ultima gara della regular season, Occhione: "Bello vedere così tanti giovani in acqua"

l Banco BPM Rari Nantes Savona ha chiuso con una vittoria la Regular Season del campionato di Serie A1 di pallanuoto 2025/2026. Ieri, nella piscina “Zanelli”, i biancorossi hanno superato l’Iren Genova Quinto con il punteggio di 16-13 nella gara valida per la 26ª giornata.
Top scorer dell’incontro sono stati Occhione e Gullotta, entrambi a segno tre volte. Due reti ciascuno invece per Damonte, Bruni e Guidi, mentre sono andati a referto anche Corallo, Bragantini, Leinweber e Marini.
Da segnalare l’esordio in Serie A1 del classe 2009 Tommaso Cannavera.
Al termine della gara Davide Occhione ha commentato: “È stato bello vedere tanti giovani in acqua in entrambe le squadre. Abbiamo fatto riposare i giocatori con maggiore esperienza in vista dei prossimi impegni e i ragazzi hanno risposto molto bene. È sempre bello chiudere la Regular Season in casa con una vittoria”.
Per la squadra allenata da Alberto Angelini il prossimo appuntamento sarà Gara 1 dei quarti di finale dei Play Off Scudetto, ancora alla “Zanelli” contro l’Iren Genova Quinto. Il match inizierà alle ore 15.
BANCO BPM R.N. SAVONA – IREN GENOVA QUINTO 16 – 13
Parziali (4 – 3) (5 – 2) (3 – 4) (4 – 4)
TABELLINO
Formazioni
BANCO BPM R.N. SAVONA: Giotta Lucifero, Rocchi, Damonte 2, Corallo 1, Occhione 3, Bragantini 1, Gullotta 3, Bruni 2 (di cui 1 su rigore), Mordeglia, Guidi 2, Leinweber 1, Marini 1,Turazzini, Cora, Cannavera.
Allenatore Alberto Angelini.
IREN GENOVA QUINTO: Nishimura, Gambacciani J., Testa 1 (su rigore), Villa 3 (di cui 1 su rigore), Gambacciani N., Gandolfo, Puccio 1, Galli, Iannone 1, Massa 2, Siface, Pistaffa 1, Noli, Veklyuk 1, Miraldi 3.
Allenatore Luca Bittarello.
Arbitri: Marco Piano di Genova e Tiziano Petrini di Roma.
Delegato Fin: Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.
Superiorità numeriche:
BANCO BPM R.N. SAVONA: 3 / 8 + 1 rigore realizzato.
IREN GENOVA QUINTO: 3 / 10 + 3 rigori di cui 2 realizzati.
Note:
Spettatori: 100 circa.
Usciti per 3 falli: a 3’05” dalla fine del 3° tempo Mordeglia (Savona); a 2’39” dalla fine del 4° tempo Cora (Savona).
A 2’32” dalla fine del 4° tempo Iannone (Quinto) ha sbagliato un rigore (fuori).
Nel Savona in porta Giotta Lucifero nel 1° e 2° tempo, Turazzini nel 3° e 4° tempo.