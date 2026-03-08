Calcio | Promozione. C'è la Sampierdarenese per l'Albissole, la regola dei 7 punti impone una vittoria al Savona

Superati indenni i due scontri diretti contro Savona e Sestrese, l’Albissole vuole tornare a imporre il proprio ritmo nel girone A di Promozione.
La volata decisiva verso la vittoria del campionato è ormai iniziata e i ceramisti puntano a ritrovare il successo contro la Sampierdarenese per riprendere la propria marcia.
Trasferta a Genova anche per il Savona: contro il Ca’ de Rissi i biancoblù non possono permettersi passi falsi, tenendo a mente la regola dei sette punti. Al momento, infatti, gli spareggi per la promozione in Eccellenza non si disputerebbero a causa degli otto punti di distacco tra la Praese (oggi impegnata sul campo del Superba) e il terzo posto occupato proprio dai verdestellati.
Anche il Ceriale ha raggiunto il capoluogo regionale, ad attendere i biancoblu ci sarà il Serra Riccò, per una gara determinante in ottica salvezza.
Salvezza che non appare più così scontata per il Pontelungo, in evidente difficoltà in questo inizio di 2026. Alle 15:00 appuntamento al Riva contro la Baia Alassio Auxilium.
Il programma delle savonesi si completa con Finale-Masone: i giallorossoblù occupano una posizione di relativa tranquillità nella graduatoria del girone, ma serviranno attenzione e sostanza contro il Masone per cancellare i sei gol incassati domenica scorsa al Baciccia Ferrando di Pra’.