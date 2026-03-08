Calcio | Poche occasioni al Riva, 0-0 inevitabile tra Pontelungo e Baia Alassio

PONTELUNGO - BAIA ALASSIO 0-0
52' palla sulla barriera, squadre negli spoglaioi
50' surplus di recupero, si chiuderà con la punizione di Mehmetaj, ammonito anche Asteggiante
49' espulso anche mister Sardo, proteste pepate del tecnico giallonero
47' secondo giallo a Vinci, la Baia Alassio chiude in dieci
45' saranno quattro i minuti di recupero
44' gol annullato alla Baia Alassio, rilevata la posizione irregolare di Mehmetaj sull'assist di Castagna
43' ammonito Chariq per proteste, il Pontelungo chiedeva un cartellino giallo per il mancato rispetto della distanza
41' chiude i cambi Zanardini, in campo Calandrino per Corciulo e Chariq per Delfino
40' i piazzati possono essere un'opportunità da sfruttare. Ci prova Ardissone. alza sopra la traversa Pampararo
36' si è giocato molto poco in questa ripresa, tante palle sporche in entrambe le metà campo
28' lascia il campo Paltrinieri, Sardo lancia Castello
23' trattenuta tattica di Ferraro su Piu, proteste di Zanardini: il tecnico e il Pontelungo volevano il rosso per chiara occaisone da rete
22' due cambi anche per Zanardini: Soulollari per Barbero e Alizeri per Guardone
19' cambia il fronte offensivo Sardo. Enrano Castagna e Mehmetaj per Perrier e Di Mari
15' Asteggiante per Giacomo Puddu, forze fresche per la mediana granata
12' Delfino calcia secco sul primo palo, Pampararo è attento
12' fasciatura robusta per Messaoud, si teme uno strappo
10' doppio cambio Baia Alassio: escono Messaoud e Bologna, in campo Ferraro e Melegazzi
8' Vinci in ritardo su Ardissone, ammonito Dall'altra parte del campo problemi per Messaoud a livello muscolare. Esce sorretto dai compagni il difensore giallonero
6' occasionissima per Paltrinieri, lasciato completamente solo sul fronte destro: pallone colpito troppo d'interno per creare problemi a Breeuwer
5' buon approccio come nel primo tempo per gli ospiti, replicano gli ingauni con un cross di Ardissone respinto
1' si riparte non ci sono cambi
SECONDO TEMPO
45' squadre negli spogliatoi, reti bianche all'intervallo
40' raccorda bene il Pontelungo a sinistra, Pampararo anticipa l'intenzione di Calcagno bloccando in due tempi il cross del terzino
33' innesca il mancino al volo Guardone, la difesa delle vespe replica in maniera opportuna
32' angolo Baia: ottima la torre di Messaoud a favorire la girata di Perrier, pallone a lato di poco
30' Pampararo ci mette il piedone sul colpo di testa di Delfino, bravo l'esterno offensivo di zanardini a farsi trovare pronto dopo la deviazione sul cross
28' gara molto spezzettata dopo un avvio anche piacevole, entrambe le squadre devono lavorare molto sulel seconde palle
22' proprio Sacco carica il destro dal limite, traiettoria a uscire rispetto allo specchio di Breeuwer
21' ammonito Matteo Guardone, intervento su Sacco
16' cross in corsa di Guardone per Corciulo, Pampararo non trova l'uscita ma il difensore impatta di nuca. Pallone alto
12' Piu controlla di mano, attento Martino a segnalare il fallo
9' lob dai 35 metri di Di Mari, Breeuwer recupera la posizione con bravura. Vicino all'eurogol il centravanti alassino
6' calcio di punizione Pontelungo dal lato corto dell'area di rigore, Andrea Guardone calcia forte sul primo palo, replica im bagher Pampararo
3' Baia molto manovriera in questo avvio di partita. Due occasioni interessanti in avvio per gli ospiti con un colpo di testa a lato di poco e una conclusione imprecisa di Di Mari
1' si parte!
PRIMO TEMPO
Pontelungo: Breeuwer, Barbero, Calcagno, Farinazzo, Corciulo, M. Guardone, Delfino, Puddu, Ardissone, Piu, A. Guardone.
A disposizione: Pusceddu, Alizeri, Fazio, Calandrino, Sulollari, Asteggiante, Staltari, Rocca, Chariq.
Allenatore: Zanardini
Baia Alassio: Pampararo, Vinci, Maurizio, Garibbo, Messaoud, Lufi, Bologna, Paltrinieri, Di Mari, Sacco, Perrier.
A disposizione: Mangiavillano, Ferraro, Combi, Aicardi, Barison, Mehmetaj, Castagna, Melegazzi, Castello.
Allenatore: Sardo
Arbitro: Martino di Savona
Assistenti: Salvestrini di Albenga e Canal di Genova